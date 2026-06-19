Baš je bio opčinjen: Janjuš na kraju cele balade siguran da je Luka iskreno voleo Aneli! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', takmičari su imali prilike da pogledaju kako Luka Vujović govori o Anelinim estetskim zahtevima.

- Poenta je što je Sita otišla u Beograd da niko ne zna i uradila fejslifting. Onda je Aneli zakazala dan kasnije da ode i da odradi, to je poenta - rekao je Luka.

- Ništa nisam skontala sem što sad slušam. U ove stvari nisam upućena, znam za letos samo za sukobe. Nakon svih bljuvotina je Sita oprostila Aliabi, čuli su se celo leto. Znam da je Asmin podržavao vezu i poludeo je kad je video sliku Luke i Nore. Ja ovo ne mogu da pohvatam sve, j*be lud zbunjenog - rekla je Stanija.

- Ja mislim da je Luka bio odlepio za Aneli jer je baš bio opčinjen dešavanjima i njenom porodicom. On čovek ne bi živeo s njom napolju da nije toliko odlepio. Ne može sad neko da kaže da je on s njom bio fejk, svi smo znali da on nju brani tako. Ja mislim da je on mislio sve ono što su mu Ahmići pričali. Na kraju sedmice su pušteni klipovi Aneli i Asmina, a ona je rekla: ''Ja sam govorila da je on divan otac'' - rekao je Janjuš.

- Ja kad sam pitao Noru; ''Što nećeš da čuješ tatu?'', ona mi je rekla: ''Nije mi dala maka'' - rekao je Alibaba.

Autor: N.P.