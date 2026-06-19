Moji fanovi, za njih sam vasiona u glavi: Vanja Živić razvezala jezik i isprozivala Kačavendu i pevačicu, pa odmah dobila povratnu! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', takmičari su imali prilike da pogledaju kako Milena Kačavenda i Jovana Cvijanović ogovaraju Vanju Živić.

- Ovo su moji fanovi, kad već nemam napolju imam ih ovde. Ja sam u glavi vasiona za ove ljude ovde s kojima boravim. Ona udara na to da sam ja incidentna, ja nikad nisam udarila partnera. Jovana je komentarisala situaciju koja je bila u nedelju, a Milenu inače to ne zanima i zato je pita dva puta - rekla je Vanja.

- Žana napolju odlično zna kako je Vanjin dečko prošao nakon što je ona popila flašu rakije na plaži. Bila je idealna prilika da komentarišem jer ovde smo videli da nije incidentna - rekla je Milena.

Autor: N.P.