Probudila sam ga i poslala dalje: Jakšićka žestoko pecnula Aneli zbog Anđela, ona razvezala jezik i uništila je! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Voditelji Darko Tanasijević i Ivana Šopić prozvali su Anđela Rankovića koji je pesmu ''Bezobrazno su zelene'' posvetio Aleksandri Jakšić, a koja ga je sve vreme zaljubljeno gledala.

Foto: TV Pink Printscreen

Nastup možete pogledati OVDE.

- Nema veze što se pominju zelene oči. Poenta u pesmi je što je jedna uspela, što nijedna nije. Kažu da sam ga mazla svima njima - rekla je Jakšićka.

- Anita, kako ti se svideo Anđelov nastup? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve vreme sam u glavi ponavljala tekst moje i Lukine pesme, tako da me ne zanima - rekla je Anita.

- Ja sam malo iznervirana prethodnim nastupom, a drago mi je da sam ja probudila u njemu nešto da ga pošaljem dalje - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić

