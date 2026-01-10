AKTUELNO

Zadruga

Nema više snage: Aneli totalno pala u očaj zbog Alibabinih laži, donela odluku da se totalno povuče i pusti ga da se bori sam sa sobom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a  Joca Novinar porazgovarao je s Milenom Kačavendom o odnosu Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.

pročitajte još

Volela bi da sazidam dvorac u Lincu za sve njene bivše: Alibaba obrisao patos sa Aneli Ahmić, do detalja raskrinkao Sitine kvarne radnje! (VIDEO)

- Sukob se nastavlja, nema šta. Definitivno je da će morati sudski da reše oko deteta, ali i posete kada su trajale nije bilo baš onako kako smo očekivali. Imam osećaj da su mnogi očekivali nešto od porodica, kao i Asmin i od tada je promenio mišljenje. Kada ovde kažu ukućani da su oni mogli ranije da rešavaju sudski, ja mislim da nisu jer je ona bila u rijalitiju. Slažem se da ona ima neku svoju prošlost, ali nikada se neću složiti da se jednoj majki oduzme dete - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli šta kažeš na sve ove optužbe koje je Asmin izrekao na račun tvoje porodice? - upitao je Joca.

- Sve je to jedna velika laž. Nikada nisam komentarisala bratov polni organ, zna šta me ovde najviše boli i namerno me provocira da bih ga polila i izgubila pare što mi je obećao. Ne znam na koji način sam ja mogla komentarisati bratov polni organ, ali udara tamo gde bi mogao da me dovede do ludila. Moja mama je slikarka i išla je na izložbu, nikada me nije ostavila - rekla je Aneli.

pročitajte još

Ženu drže po tri sata na granici: Alibaba otkrio da Aneli drži Noru u Sarajevu na CRNO, spreman da bivšoj napravi pakao od života posle Elite! (VIDEO)

- Kako komentarišeš što Asmin kaže da si bila sa sedam bratovih drugara? - upitao je Joca.

- To nije istina, bila sam s jednim čovekom kog mog brat nije voleo, ali su se posle upoznali i bili dobri. Bolesno mi je što priča da imam fetiš da budem s bratovim drugarima - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mitko, Vladan, Marinko, Risto, Don Keljemendi - dobacio je Alibaba.

- Ovo su notorne laži. Sad ja mogu izmisliti da je on bio s ovim ili onim - rekla je Aneli.

pročitajte još

Sprema joj tužbu odmah posle Elite: Alibaba hoće da oduzme Aneli ćerku Noru, otkrio zbog čega bi Ahmićeva mogla da završi u ZATVORU! (VIDEO)

- Što ne pričaš da ti je brat slomio rebro? - upitao je Alibaba.

- Nek priča šta hoće, ne znam šta da ti kažem na gomilu ovih bljuvotina i gluposti - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Panić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Hladna kao led: Maja rešila da se totalno povuče iz priče sa Alibabom, on priznao da li se igrao s njom! (VIDEO)

Zadruga

PREOKRET! Asmin više ne želi DNK test, totalno spustio loptu sa Aneli, padaju dogovori za budućnost (VIDEO)

Zadruga

Pamtiću te celog života, pamtiću te ja: Janjušu totalno popustile kočnice i umalo poljubio Aneli! (VIDEO)

Domaći

Gastozu se drma tlo pod nogama: Nakon novih saznanja o Pavlu i Anđeli totalno prebledeo, doneo odluku u čiju će istinu verovati! (VIDEO)

Zadruga

Više se ne zna ko pije, a ko plaća! Dača razotkrio Terzin flert sa Anitom, Mina rešila da mu se osveti sa OVIM cimerom: Pala i opklada (VIDEO)

Zadruga

Uroš testira Asminovo strpljenje! Totalno promenio ploču, ne može da ga gleda očima: Luka raste kao kvasac! (VIDEO)