Nema više snage: Aneli totalno pala u očaj zbog Alibabinih laži, donela odluku da se totalno povuče i pusti ga da se bori sam sa sobom! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a Joca Novinar porazgovarao je s Milenom Kačavendom o odnosu Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.

- Sukob se nastavlja, nema šta. Definitivno je da će morati sudski da reše oko deteta, ali i posete kada su trajale nije bilo baš onako kako smo očekivali. Imam osećaj da su mnogi očekivali nešto od porodica, kao i Asmin i od tada je promenio mišljenje. Kada ovde kažu ukućani da su oni mogli ranije da rešavaju sudski, ja mislim da nisu jer je ona bila u rijalitiju. Slažem se da ona ima neku svoju prošlost, ali nikada se neću složiti da se jednoj majki oduzme dete - rekla je Milena.

- Aneli šta kažeš na sve ove optužbe koje je Asmin izrekao na račun tvoje porodice? - upitao je Joca.

- Sve je to jedna velika laž. Nikada nisam komentarisala bratov polni organ, zna šta me ovde najviše boli i namerno me provocira da bih ga polila i izgubila pare što mi je obećao. Ne znam na koji način sam ja mogla komentarisati bratov polni organ, ali udara tamo gde bi mogao da me dovede do ludila. Moja mama je slikarka i išla je na izložbu, nikada me nije ostavila - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš što Asmin kaže da si bila sa sedam bratovih drugara? - upitao je Joca.

- To nije istina, bila sam s jednim čovekom kog mog brat nije voleo, ali su se posle upoznali i bili dobri. Bolesno mi je što priča da imam fetiš da budem s bratovim drugarima - rekla je Aneli.

- Mitko, Vladan, Marinko, Risto, Don Keljemendi - dobacio je Alibaba.

- Ovo su notorne laži. Sad ja mogu izmisliti da je on bio s ovim ili onim - rekla je Aneli.

- Što ne pričaš da ti je brat slomio rebro? - upitao je Alibaba.

- Nek priča šta hoće, ne znam šta da ti kažem na gomilu ovih bljuvotina i gluposti - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Panić