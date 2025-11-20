PREOKRET! Asmin više ne želi DNK test, totalno spustio loptu sa Aneli, padaju dogovori za budućnost (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

Ovo je najbolja izolacija od početka sezone, bravo Matora!﻿

- Ja nisam ni htela tu izolaciju. Kad sam čula da je Matora vođa mislila sam da nas neće staviti u izolaciju i na kraju ona nam šukne - rekla je Aneli.

- Meni je drago što se desila izolacija. Mi ne možemo da ispravimo ovu sramotu koju smo napravili - rekao je Asmin.

- I da je bila sa Lukom stavila bih, to mi je zanimljivo. Dvoumila sam se prvo između Maje i Asmina, pa sam prelomila. Sad ih slušam, verovatno im je u glavi ostalo i to vređanje. Nora je samo izgovor pa i kad je bila afera za sok. Ne znam da li Asmin hoće i dalje taj DNK - rekla je Matora.

- Sad je rekao da neće - uabcila se Aneli.

- Vidim da sad kad je u dobrim odnosima sa Aneli ne traži DNK test. Mene bi bilo blam da preko deteta igram toplo - hladnu igru. Sve i da postoji nešto ljubavno meni bi bilo to katasrofa - rekla je Matora.

- Ja nikad nisam rekla da ne želim da njemu dam Noru! Uvek sam bila za to! Uvek sam govorila da želim da bude otac i da pošalje ovde čestitku. Kad je došlo do poziva mene i Asmina, on je to iskoristio i dao javno. Tad si mogao sa mnom spustiti loptu, a Nora bi možda sad bila u Austriji - rekla je Aneli.

- Okej, ja sam to iskoristio... Sad želim da spustim loptu - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić