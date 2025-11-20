AKTUELNO

Zadruga

PREOKRET! Asmin više ne želi DNK test, totalno spustio loptu sa Aneli, padaju dogovori za budućnost (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

Ovo je najbolja izolacija od početka sezone, bravo Matora!﻿

- Ja nisam ni htela tu izolaciju. Kad sam čula da je Matora vođa mislila sam da nas neće staviti u izolaciju i na kraju ona nam šukne - rekla je Aneli.

- Meni je drago što se desila izolacija. Mi ne možemo da ispravimo ovu sramotu koju smo napravili - rekao je Asmin.

- I da je bila sa Lukom stavila bih, to mi je zanimljivo. Dvoumila sam se prvo između Maje i Asmina, pa sam prelomila. Sad ih slušam, verovatno im je u glavi ostalo i to vređanje. Nora je samo izgovor pa i kad je bila afera za sok. Ne znam da li Asmin hoće i dalje taj DNK - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad je rekao da neće - uabcila se Aneli.

- Vidim da sad kad je u dobrim odnosima sa Aneli ne traži DNK test. Mene bi bilo blam da preko deteta igram toplo - hladnu igru. Sve i da postoji nešto ljubavno meni bi bilo to katasrofa - rekla je Matora.

- Ja nikad nisam rekla da ne želim da njemu dam Noru! Uvek sam bila za to! Uvek sam govorila da želim da bude otac i da pošalje ovde čestitku. Kad je došlo do poziva mene i Asmina, on je to iskoristio i dao javno. Tad si mogao sa mnom spustiti loptu, a Nora bi možda sad bila u Austriji - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Okej, ja sam to iskoristio... Sad želim da spustim loptu - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

ANELI OKREĆE LEĐA SITI!? Pokušava da spusti loptu sa Neriom, podržala njegovu vezu sa Hanom: Asmin najavio borbu za starateljstvo (VIDEO)

Domaći

GROFICA ĆE POČUPATI KOSU S GLAVE: Aneli joj jasno stavila do znanja da se ne pita ništa u vezi Nore, padaju dogovori za DNK test! (VIDEO)

Zadruga

PAO DOGOVOR: Alibaba i Aneli idu da rade DNK test! Ukoliko je Nora njegova ćerka, Ahmićeva dobija STO POSTO STARATELJSTVO! (VIDEO)

Zadruga

Preokret: Zorica najavila pomirenje Alibabe i Aneli, nastao muk u Beloj kući! (VIDEO)

Zadruga

ŽELIM DNK TEST: Asmin HITNO zatražio utvrđivanjhe očinstva, Aneli ostala zatečena njegovom izjavom! (VIDEO)

Zadruga

Foliranje ili pomirenje? Karić spustio loptu, odlučio da prihvati Gastoza, pa Anđela ponovo rasplamsala vatru (VIDEO)