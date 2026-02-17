Provalila njihovu taktiku? Aneli sve sigurnija da Luka huška Anitu da gazi Anđela jer je i dalje voli! (VIDEO)

Šok preokret!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, a voditelj emisije je dao reč Aneli Ahmić kako bi progovorila o sukobu Anđela Rankovića i Anite Stanojlović.

- Anita je do sada izbegavala uvek da komentariše Anđela i da ga dira, a sada ga gazi najstrašnije. Podsetimo sve da je Anita na dan našeg ulaska ceo dan plakala za Anđelom Rankovićem u studiju, a Luka je meni ljubomorisao meni na Anđelu. Ti i Anita sve uporedno radite, pravite dogovore u krevetu - rekla je Aneli.

- Mi u krevetu pravimo bebu, ne dogovaramo se da vas pljujemo - rekla je Anita.

- Anita je jedna jako iskompleksirana devojka i mene baš zabole za njenog dečka, on mene komentariše i navodi me na anketama. To navijanje kad god vidi da se meni neko približi, on ide toj osobi i navija. Ovo što pričaju da je Anđelo pederčina, nek se pobrine što je njen dečko u Eliti 8 pričao da voli trandže. Njen sadašnji momak isto voli ulja, to mora da zna. Ovo je jedna nesrećna osoba i nesigurna u sebe, nema tu harizmu - rekla je Aneli.

- Aneli je rekla da je Nora imala traume od mene - rekao je Luka, ali ga je Alibaba prekinuo:

- Tema su Anita i Anđelo, ostavite malo Noru na miru više jer se već tri godine spominje samo ona i ničije dete - rekao je Alibaba.

- Ja nikada nisam pričao o Anđelu, baš izbegavam o tome. Ja sam ove stvari za Anđela znao već dva meseca, a ja da sam hteo onda bih pitao Minu ili Daču na igri istine - rekao je Luka.

- Luka je sad potvrdio da je Anita išla i pljuvala mene po celoj kući - rekao je Anđelo.

- Ja bih razumeo da izjavljujem nešto za Aneli da bi je zgadio Anđelu, ali što bih Anđela gadio Aneli ako su već ljubomorni? Ja mogu da budem ljubomoran na njega, ali nisam - rekao je Luka.

- Anita kad je ušla, rekla je da bi se pomirila sa mnom kad bi znala da nećemo raskinuti - rekao je Anđelo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić