LJUBOMORA ISIJAVA IZ NJE! Aneli pecnula Anđela zbog druženja Maje i Anite, on joj žestoko odbrusio! (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je Aneli Ahmić.

- Sinoć na žurki si sela pored Anđela i rekla mu ''eno ti drugarice Maje, jedva čekam da te ispljuje''. Zbog čega si to rekla? - glasilo je pitanje.

- Anita i Maja su igrale i slala su srca. On je mene poslao u izolaciju, ja to nisam oprostila. To što sam rekla, rekla sam zbog toga što se duži Maja sa Anitom. Rekla sam i da jedva čegam da ga ogovaram kod Drveta. Naravno, zezala sam ga. Imao je pravo da pošalje mene u izolaciju, možda mu je Maja draža, ali ja da sam na njenom mestu, kao njegova najbolja drugarica ne bih slala srca zajedno sa njegovom bivšom - rekla je Aneli

- To jeste bilo kad su igrale Maja i Anite. Ja nemam ništa sa tim druženjem, one su dobre od samog početka. Neću da govorim Maji sa kim će da se druži, a sa kim ne. Maja nikada nije dozvolila da se u njenom društvu priča loše o meni. Ne bih se družio sa njom da Anita njoj o meni loše priča - kazao je Anđelo.

- Malo pre mi je Aneli potvrdila da je moj najveći fan, meni je drago, samo neka nas je još više. Ja smatram da se Anđelo i ja družimo, zaista mislim da je na prvom mestu. Kada joj je odgovaralo da bude u dobrim odnosima sa Ivanom Marinkovićem, ona je rekla: "da, ja uvek kažem da su mi prijatelji Mića i Ivan Marinković, Anđelo mi je rijaliti drug", stavila je Ivana jer joj je to odgovaralo tada. Do juče je bila foliraža zbog Neriovog rođendana, pun gas, ali ja nju ne pratim. Ona bi se družila sa Anitom, ali ne može jer je Anita sa Lukom. Anitu je itekako hvalila, kada joj je stiglo pitanje od koga oseća veći animozitet, ona je rekla: "od Maje". Ja sa Anitom nisam komentarisala Anđela niti ću u životu komentarisati Anđela. Devojka kada nije u temi, ona ima potrebu da se bacaka i da glumi žrtvu - rekla je Maja.

