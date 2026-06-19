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ISPLIVALA ŠOK FOTKA IZ PROŠLOSTI! Filip Đukić nekad izgledao potpuno drugačije! Da li bi se Aneli Ahmić i tada svideo?! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Kakva promena!

Otkako je kročio na imanje Elite 9, Filip Đukić ne prestaje da privlači pažnju, kako svojim ponašanjem, tako i izgledom. Mnogi ga danas prepoznaju po brojnim tetovažama koje krase njegovo telo, a koje su tokom godina postale njegov zaštitni znak.

Foto: Instagram.com

Međutim, malo ko se seća kako je Filip izgledao pre nego što je svoje telo ukrasio mastilom. Na staroj fotografiji može se videti potpuno drugačije izdanje rijaliti učesnika, bez ijedne tetovaže, sa znatno drugačijim stilom i izgledom koji bi danas retko ko povezao sa aktuelnim Filipom.

Foto: Instagram.com

Njegova fizička promena pokrenula je brojne reakcije, a pitanje se postavlja da li bi Đukić i tada imao isti uspeh kod lepšeg pola. Posebno je zanimljivo pitanje da li bi se Aneli Ahmić, sa kojom je u poslednje vreme veoma blizak, zainteresovala za njega da je u Elitu ušao u svom nekadašnjem izdanju.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Dok jedni smatraju da su tetovaže dodatno naglasile njegovu harizmu i upečatljiv izgled, drugi tvrde da je Filip oduvek posedovao šarm koji nema veze sa fizičkim promenama.

Autor: Teodora Mladenović

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