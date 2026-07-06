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ONA JE JEDNA KANALIZACIJA: Pošelina istakla da će Asmin PEDALIRATI Maju i zatražiti oproštaj od Stanije, pa otrila da li misli da će otac Dače Virijevića uspeti da osvoji Dobrojevićevu: NEMA ON TAJ KEŠ! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen/E-Stock/Rajko Ristić ||

Bez ustezanja!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', Slađana Lazić Poršelina prokomentarisala je odnos Maje Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Slađo, kako gledaš na odnos Maje i Asmina?

- Asmin ne voli Maju. Ona mu je samo trenutni ventil. Ona je kanalizacija. Muškarac s njom samo intimno opšti. Zamislite da kažete devojci da se posteljina oseća na spe*mu, a da joj je va*ina kao čizma. Posle pet dana nakon rijalitija će svako na svoju stranu. On će se javiti Staniji, samo njoj. Nadam se da će ona pobedini. Ona je moralna devojka, nikada nije bila ljubavnica. Drago će mi biti da ona ode u Majami i nađe svoju sreću.

Slađo, kako gledaš na to što je otac Dače Virijevića rekao da će Stanija Dobrojević biti njegova ili Božja?

- Brazilac je moj prijatelj, ali nema on baš taj keš. Ovo što ima, nije on baš toliko darežljiv, kao što devojke misle. Ne bi ga ona shvatila za ozbiljno. Jeste on džentlmen, ali nije toliko široke ruke.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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