SA ZADOVOLJSTVOM SAM PODNELA TUŽBE, GONIĆU JE DO KRAJA: Nena Opozicija odgovorila na Majine optužbe da je iznuđilava novac kako bi finansirala sina: ZBOG SVOJE LAŽI ĆE DEBELO PLATITI!

Bez dlake na jeziku!

Tokom emisije ''Gledanje snimaka'', usled rasprave sa Asminom Durdžiće, Maja Marinković iskoristila je priliku da potkači Nenu Opoziciju, rijaliti komentatorku i ženu koja je duži vremenski period bila podrška njenom momku.

Naime, ona je je tokom svog izlaganja Nenu nazvala pogrdnim imenom, aludirajući na to da iznuđuje novac od rijaliti fanatika, kako bi finansirala svog sina.

Portal Pink.rs stupio je u kontakt sa Nenom, kako bi od nje zatražili komentar na reči koje je na njen račun uputila Marinkovićeva.

Ovim povodom, ona se oglasila, te nije bila blaga kada je reč o komentarisanju Maje i njenjih optužbi.

Sa lažovima i šizofreničarima nema rasprave. Ne može mene da pogodi, šta izmišlja jedna Maja Marinković, ali za to može i hoće odgovarati. Sa zadovoljstvom sam podnela tužbe i goniću je do kraja. U svemu jadnica, polazi od sebe, pa samim tim i misli, da su svi propaliteti kao ona. Moj sin je fakultetski obrazovan mladić, govori više stranih jezika, zapošlen i uspešan. Toliko o tome, kako se koji roditelji bave decom i šta su od njih stvorili. To što je Maja Marinković prodala svoj život za novac i honorar i svojevoljno pristala na komentarisanje od strane publike, i što je pokazala sve ono, čega bi se stidela iole zdrava osoba, je samo njen problem. Ja joj nisam Asmin, a ni ostali nad kojima je sprovodila i sprovodi svoju poremećenost. Nekada mi je bilo žao, jer sam za takve osobe uvek mislila, da one žele biti normalne i bolje, a danas mislim da je prekasno, ali da niko nije dužan, da trpi nešto takvo. Ne znam ni kako bih nazvala " to nešto ".Uvrede nikada pre nije dobila, a svoje, kao laži platiće debelo - istakla je Nena.

Autor: S.Z.