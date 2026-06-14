Mustafa i Mevlida se sukobili zbog Stanije! On misli da je ona najbolji izbor za Asmina, ona zapretila: Moraće da VRATI novac kada on izađe (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', Jovan Ilić - Joca novinar, posrtio je Cazin, gde je razgovarao sa roditeljima aktuelnog učesnika ''Elite 9'', Mustafe Durdžića.

Mevlida i Mustafa su prokomentarisali njihovu nesuđenu snajku, Staniju Dobrojević.

- Mevlida, Stanija Vas neretko pominje. Pozdravlja Vas, spominje i neki novac, kako gledate na to? - upitao je Joca.

- Sav novac je otišao. Možda će morati i da ga vrati, ako ne sve, ona pola, kada Asmin izađe. Ona je govorila da je Asmin u Americi morao da daje pare, zbog troškova, ne znam kojih troškova? Otvarale su se firme, butici...a na kraju se ništa nije otvorilo. Otišlo je sigurno četristo hiljada evra - kazala je Mevlida.

- Da li Vam je Stanija najdraža, ako su u opticaju Maja, Aneli i ona? - upitao je Joca.

- Na početku sam je istinski volela, bila mi je najdraža, to da. Najteže mi je bilo mi je bilo kad je za Sudu rekla. Sudo je otišao u Majami da vidi gde idu pare, kada je video, rekao je ''Asmine, pakuj se, nije ovo za tebe''. Stanija je rekla da je Sudo išao tamo da bi se dr*girao. To me je veoma povredilo, ona za mene ne postoji od tada - kazala je Mevlida.

- Da li ste vas dve bile bliske? - upitao je Joca.

- Nismo. Kada je prvi put otišao u Majami, ona je sa mnom pričala na video, bila je radosna, govorila je da želi sa njim decu. Ona je govorila da je bila trudna, ali ja čisto sumnjam da je bilo tako. Kako za tri nedelje da ostaneš trudna, pobaciš i odljubiš se?! Ona sad nakon što je ušla, mene pozdravlja, što sad mene pozdravlja? Ona misli da ću ja da idem protiv Asmina. Jad pogreši, ja ga kudim, ali smatram da joj ulazak nije ni bio potreban - kazala je Mevlida.

- Mustafa, kakav je Vaš stav o Staniji? - upitao je Joca.

- Oni su prelep par bili. Mislim da bi imali najlepše dete na svetu. Neka se nađu Stanija, Maja i Aneli, pa da vidimo koja bi bila najbolja. Najveća Stanijina greška je bila ta što je ''zaključala ribicu''. Ribicu ako zaključaš, ona ugine - istakao je Mustafa.

- Mustafa, šta mislite o tome što je Mevlida rekla da će Stanija potencijalno morati da vrati Asminu pare? - uptao je Joca.

- Ona je stalno govorila da treba da joj se dokaže, javno je to pričala. E, sad, kako se ljubav dokazuje?! Poklonima, parama...mi smo se raspitali, zakonski on ima pravo na to da je tuži, jer je u tom trenutku bio emotivno jako loše, a da li će to uraditi ne znam. Eto, neka se pomire. Kada je najteže bilo Asminu, Stanija je bila tu. Savetujte Mevlidu da podrži Staniju - kazao je Mustafa.

Autor: S.Z.