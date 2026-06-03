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Dobila dozu poniženja! Viktor izvređao Minu zbog piva, ona skočila kao oparena: Tebi je mama rekla da... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Kako je Mina Vrbaški osetila grižu savesti, ona je došla do Viktora Gagića kako bi mu dala pivo, no, međutim, kada je on isto prihvatio, on ju je oterao od sebe.

- Spavaj i dalje i ostavi me na miru - rekao je Viktor.

- Stvarno si bezobrazan, nemam reči. Je l' vidiš da se saplićeš o svoje noge - rekla je Mina.

- Laku noć - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad ćeš da vidiš kako se pije - rekla je Mina.

- Hajde da vidim, si*o jedna - rekao je Viktor.

- A što me vređaš sada?! Ja te nisam uvredila - rekla je Mina.

- Nisi si*a, ti si pi*ka...Devojko, ja sam sportista - rekao je Gagić.

- Da, pa ti je mama rekla da si alkoholičar - rekla je Mina.

- Ne, ti si alkoholičarka - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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