NEOČEKIVAN OBRT! Vanja Prodanović uputila niz pohvala na račun Stanije Dobrojević, pa otkrila šta joj smeta u njenom ponašanju! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Nekadašnja učesnica ''Elite 9'', Vanja Prodanović, imala je brojne sukobe sa Stanijom Dobrojević, te je sada u emisiji ''Pitao bih za druga'', otkrila kakvo mišljenje ima o bivšoj cimerki.

Vanja je imala brojne nesuglasice sa Stanijom, ali je istakla i da ima brojne kvalitete koje je kod nje primetila, ali da nisu u prvom planu.

- Devojka je emancipovana, bistra. Nije ograničena. O njenom imidžu, ne mislim ništa loše. Verujem da je kao mlađa želela da prkosi nekom našem mentalitetu, pa je ni ne oduđujem zbog slika njenih nagih. Ima ona svoje kvalitete, ali sa razlogom budi gnev u nekim pojedinim učesnicima. Ona je previše teatralna, ima poriv da ponižava osobu kad joj neko stane na crtu. Ona je veliki materijalista. Izuzetno je površna, to je moje mišljenje. Deluje mi kao da je odvojila kvalitete po strani, samo da bi dobila aplauz što veći od ljudi. Ne mislim ja ništa loše, ali sam to primetila kod nje. Mene je iritiralo to što je ona govorila za sebe najlepše stvari, uzdizala je sebe. Ona pokušava da se opere od njega, napada Asmina da bi izazvala njegovu reakcij, njega predstavlja kao primitivca - kazala je Vanja.

Autor: S.Z.