Iskreni do koske! Mina stala uz Đukića, Vanja Prodanović priznala da od BLAMA zbog intimnog odnosa s njim, bira da ĆUTI (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredna je reč od voditeljke Ivane Šopić reč dobila Mina Vrbaški kako bi iznela svoju nominaciju.

- Što se tiče Filipa i Maje, Filipa znam od 2015. godine, to je jedina osoba koju znam pre svih. Meni je Filip drag, ovo što on radi, mene to ne intresuje. Majo, tebe ću ostaviti, Filipa sačuvati - rekla je Mina.

- Ja se preznojavam kada se priča o Filipu i njegovom odnosu prema devojkama...Zanimljivo mi je kako devojke, kako svaka ili dođe u situaciju da ekstremno krene da vređa ili da se pravda, da ističe kako taj odnos nije bio takav, nisu bile isponižavane, ja sam zato od blama odlučila da ćutim i da se ne zadovoljavam mrvicama...Što se Maje tiče, zamerali su mi što mislim da si draga i dobra, ja vidim ljudskost, vidim mnogo dobrih osobina. Ti si svoj imidž izgradila nasilno iz želje za javnim eksponiranjem. Tvoj zaštitni znak je ludost i posesivnost, pa te je to pojelo, pa se probudi nekada i ta dobra Maja, dok za stolom imaš poriv da ponižavaš i da se svađaš. Filipa ostavljam, šaljem Maju - rekla je Vanja Prodanović.

- Ja nisam ljubomoran na njega što devojke dolaze kod njega. Svako ko je previše ostrašćen prema ovom dečku, sve bi dao da bude na njegovom mestu, da devojke dolaze kod njega. Majo, tebe gotivim od početka, negativno sam komentarisao vašu vezu, pozitivno ne može. Maju ostavljam jer je žensko, šaljem Filipa - rekao je Viktor.

Autor: Nikola Žugić