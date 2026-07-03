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Lepi Mića i Ivan oduševljeni finalistima Pinkovih zvezda: Aplaudiraju kao nikad! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pohvale stižu sa svih strana!

Takmičari ''Elite 9'' pomno ove noći prate finale najgledanijeg takmičenja u regionu ''Pinkovih zvezda'' iz Bele kuće, a Ivan Marinković i Lepi Mića aplaudirali su sve vreme.

- Bravo - aplaudirao je Ivan,.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.P.

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