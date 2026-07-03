Lepi Mića i Ivan oduševljeni finalistima Pinkovih zvezda: Aplaudiraju kao nikad! (VIDEO)

Pohvale stižu sa svih strana!
Takmičari ''Elite 9'' pomno ove noći prate finale najgledanijeg takmičenja u regionu ''Pinkovih zvezda'' iz Bele kuće, a Ivan Marinković i Lepi Mića aplaudirali su sve vreme.
- Bravo - aplaudirao je Ivan,.
Autor: N.P.
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Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||
Takmičari ''Elite 9'' pomno ove noći prate finale najgledanijeg takmičenja u regionu ''Pinkovih zvezda'' iz Bele kuće, a Ivan Marinković i Lepi Mića aplaudirali su sve vreme.
- Bravo - aplaudirao je Ivan,.
Autor: N.P.