Uki Balboa: Lepi Mića podržao Stanićev put do pravog muškarčine, večeras dominira u tri kategorije! (VIDEO)

Samo pohvale!

Večeras se u Beloj kući održava audicija za "Talent show". Večeras se takmiči deset učesnika iz kuće odabranih, koji će se boriti u tri kategorije, a to su pevanje, igranje i gluma.

Uroš Stanić pokazao je kako se snalazi u glumi i odigrao je par scena čuvenog Rokija Balboe.

- Uroše, ovako treba da budeš muškarčina i da ideš na ovaj put. Rada kao da je htela da ukrade šou - rekao je Mića.

- Najviše si se potrudio za prve dve tačke, ovo smo mogli više da priđemo, ali sam ja zadovoljan - poručio je Bora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić