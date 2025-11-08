AKTUELNO

Zadruga

Pokazala je da ima veliku dušu: Ivan pred svima nahvalio Aneli, pa priznao čime ga je oduševila Milosava! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pljušte pohvale!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje su najvelikodušnije. 

- Broj jeda će da bude Terza. Broj dva neko koga znam dugo vremena, imao sam sa njim žestoke svađe, ali mi se uvek izvinio i oprostio mi, a to je Bora. Imao si ozbiljne sukobe, ali si shvatio neke stvari. Bora i ja imamo sad stvarno odličan odnos, čujemo se spolja. Ja sam Bori čak dao mog advokata da bude moj advokat. Moram da kažem da me je Bora više puta zvao za životne stvari i pitao me za neke stvari, tako da je prema meni pokazao poštovanje. Broj tri je neko ko meni nikad nije rekao jednu ružnu reč. On je sa mnom ovde od prvog dana, znamo se od "Farme". Ja sam njega kritikovao, a on prema meni nikad nije ispao nekorektan. Neke stvari koje Filip radi ja se sa tim ne slažem. On mene uvek pita da li mi nešto treba - govorio je Lepi Mića.

Ti si pobednik ove sezone: Mina Vrbaški se emotivnim rečima obratila Terzi i žestoko potkačila Milicu Veličković, on završio u SUZAMA! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Svaka čast Aneli šta je sve oprostila Asminu i koliko je pokazala da ima veliku dušu. Osobama koja me je oduševila sitnicima i jer je skromna je Milosava. Treće mesto navešću Matoru. Zar nije velika duša kad nekome daš pare i oprostiš, a taj ti ne vrati pare? Velike duše su ljudi koji ne zabijaju nož u leđa svojim prijateljima - rekao je Ivan.

Isterali sve na čistac! Janjuš priznao kako je došlo do pomirenja sa Alibabom, Kačavenda dobila opomenu: Zgaziću te! (VIDEO)

- Prva osoba je Bora Santana, on je uvek tu za svakoga. Mina je druga osoba. Treća osoba neka bude Boginja - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

