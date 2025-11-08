AKTUELNO

Zadruga

Prošla kao bosa po trnju! Zorica ponizila Mikija Dudića pred svima, nazvala ga fikusom, Kačavenda je izvređala kao nikad (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pljušte uvrede!

Darko Tanasijević podigao je Mikija Dudića, kako bi sa njim porazgovarao o odnosu sa Milenom Kačavendom i Zoricom Marković.

- Šta kažeš na to što mnogi kažu da si zario Zorici nož u leđa - pitao je Darko.

- Ja sam sve uradio srcem kako sam osećao, tako ću i da nastavim. Mislim da Zoka nije u pravu time što kaže da sam prešao na trandže. Meni je drago što sam sa Milenom uspostavio korektan odnos, mržnja je spala, kod mene nije ni postojala - rekao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja dižem fikuse ceo život u rijalitiju, evo digla sam i tebe. Miki lažeš - rekla je Zorica.

- Ja mislim da iz nje izlazi neka doza sujete, mislim da ona igra rijaliti, a ne ja - rekao je Dudić.

- Ti si priznao da si prvi pogrešio zbog Pere Žilice kada je Milena u pitanju, da li je tvoj i Kačavendin loš odnos, da li je to produbljeno zbog Zorice - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene Zorica nije navukla da pljujem Milenu, ja sam primetio da je Milena imala okej mišljenje o meni - rekao je Miki.

- Milena, koliko tebi prija Mikijeva energija i kako si uspela da se rešiš nekih predrasuda i barijera koje si imala vezano za njega - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se tiče Mikijeve energije, mislim da je onako, univerzalna, ali to je bilo u utorak (smeh). Zorica i dalje nastavlja da vređa, ne mogu s njom da se bavim, nezanimljiva mi je. Ona diže ovde fikuse, a do skoro je govorila da je to njeno dete. Miki je u nekoliko navrata nakon svog onog sr*nja sa početka, negde u prolazu: "Dobar dan, dobro jutro". Da mislim da je ona očekivala da bude na njenoj strani i da me vređa - rekla je Kačavenda.

- Kaže da ćete vi da opštite i da će on da ti skine paučinu - rekao je Darko.

- Ona se džabe nada - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da njoj počinje da se Miki dopada, a zamisli kada te ova budala zove kontrabas. Ako sam ja trandža, ja ne znam šta je ova u ovim giljama. Du*aj ga matora, nek ti isplete Ilija Pečenica kiku, da mu ne kradeš dane ovde - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

