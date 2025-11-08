Prošla kao bosa po trnju! Zorica ponizila Mikija Dudića pred svima, nazvala ga fikusom, Kačavenda je izvređala kao nikad (VIDEO)

Pljušte uvrede!
Darko Tanasijević podigao je Mikija Dudića, kako bi sa njim porazgovarao o odnosu sa Milenom Kačavendom i Zoricom Marković.
- Šta kažeš na to što mnogi kažu da si zario Zorici nož u leđa - pitao je Darko.
- Ja sam sve uradio srcem kako sam osećao, tako ću i da nastavim. Mislim da Zoka nije u pravu time što kaže da sam prešao na trandže. Meni je drago što sam sa Milenom uspostavio korektan odnos, mržnja je spala, kod mene nije ni postojala - rekao je Miki.
- Ja dižem fikuse ceo život u rijalitiju, evo digla sam i tebe. Miki lažeš - rekla je Zorica.
- Ja mislim da iz nje izlazi neka doza sujete, mislim da ona igra rijaliti, a ne ja - rekao je Dudić.
- Ti si priznao da si prvi pogrešio zbog Pere Žilice kada je Milena u pitanju, da li je tvoj i Kačavendin loš odnos, da li je to produbljeno zbog Zorice - pitao je Darko.
- Mene Zorica nije navukla da pljujem Milenu, ja sam primetio da je Milena imala okej mišljenje o meni - rekao je Miki.
- Milena, koliko tebi prija Mikijeva energija i kako si uspela da se rešiš nekih predrasuda i barijera koje si imala vezano za njega - pitao je Darko.
- Što se tiče Mikijeve energije, mislim da je onako, univerzalna, ali to je bilo u utorak (smeh). Zorica i dalje nastavlja da vređa, ne mogu s njom da se bavim, nezanimljiva mi je. Ona diže ovde fikuse, a do skoro je govorila da je to njeno dete. Miki je u nekoliko navrata nakon svog onog sr*nja sa početka, negde u prolazu: "Dobar dan, dobro jutro". Da mislim da je ona očekivala da bude na njenoj strani i da me vređa - rekla je Kačavenda.
- Kaže da ćete vi da opštite i da će on da ti skine paučinu - rekao je Darko.
- Ona se džabe nada - rekla je Zorica.
- Mislim da njoj počinje da se Miki dopada, a zamisli kada te ova budala zove kontrabas. Ako sam ja trandža, ja ne znam šta je ova u ovim giljama. Du*aj ga matora, nek ti isplete Ilija Pečenica kiku, da mu ne kradeš dane ovde - rekla je Kačavenda.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić