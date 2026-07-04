Zaratili Stanija i Anđelo: Ori se sve od prozivki u Beloj kući, prijateljstvo puklo u paramparčad! (VIDEO)

Neočekivano!

Upravo je počela emisija ''Nominacije'', a takmičari su ove noći imali prilike da biraju između Anđela Rankovića i Tanje Stijelje Boginje. Stanija Dobrojević je prva dobila reč kako bi nominovala.

- Anđela sam ovde izdvojila kao dečka koji mi se dopao, kada smo prestali sa flertom odlučili smo da se družimo. Ipak, ni druženje nam nije pošlo za rukom i onda smo prekunili komunikaciju. Zbog njega sam imala okršaj sa mnogim učesnicima, odmah sam ga pitala: ''Da li je čist''. Ja sam spremna da umrem za svog muškarca, očekivala sam da će i za drugarstvo biti hrabro srce, ali on nije to nažalost. Što se tiče Boginje, pružila sam joj ruku ovde i bila uz nju dok nisam saznala da me lagala. Više mi se sviđa njen flertić sa Anđelom, a koga sad ostaviti... Ostaviću Anđela - rekla je Stanija.

- Njoj je sad krivo što je mene izvređala, ali ja ne praštam. Nikakvu obavezu nisam imao da branim nju jer mi nije bila devojka i niti će. Ne znam zašto je baš mene izdvojila, posvetila mi pesmu i tako dalje ako nikad nisi planirala vezu sa mnom - rekao je Anđelo.

- O Bože, tebe boli samo jer sam ti rekla da si veverica muškarac - rekla je Stanija.

- Je l' imaš napolju drugare koje nazivaš vevericom jer te ne brane? Ja nisam dužan tebe da branim, branim sebe i to je to. Ja da poturam leđa za druge, pa da dolazite u sezonama dalje da se p*šate po meni, to me ne zanima - rekao je Anđelo.

- Ti si p*čkica i veverica koja nema m*da da se suprodstavi Asminu, ti si loš čovek jer si me stavio u isti koš sa monstrumom - rekla je Stanija.

Autor: N.P.