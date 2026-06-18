SVE SE ORI U BELOJ KUĆI! Janjuš i Anđelo udružili snage protiv Kačavende, prozivke pršte na sve strane: Živite kod mama i tata za života (VIDEO)

Haos!

Dok su reklame u toku, Milena Kačavenda, Marko Janjušević Janjuš i Anđelo Ranković nastavili su sukob koji je počeo tokom emisije.

- Šta je bilo ti bi, vazelinko. Ajde da vidimo ko skakuće. Ja ne mogu da se svađam sa Đukićem, sa Majom. Gaziću vas do kraja - rekla je Milena.

- Idi cugni malo iza kreveta - rekao je Janjuš.

- Čuj kaže Stanija videla mi je u očima, u k*rcu. Muška k*rvo, evo ti ga ovaj što ti ga je pušio. Ajde vazelin pa pljugajte jedan drugome. Ti žućko vozi da ti hlor ne pojede divlje gilje - rekla je Milena.

- Cimni tamo od Bebice pivo - rekao je Janjuš.

- Beskućnilče jedan. Živite kod mama i tata za života - rekla je Milena.

- Ne da đavo da se priča - rekao je Janjuš.

- Vozim golfa ali nisam pozajmio pare kao ti. Ćuti i idi napij se. idi cirni malo - rekao je Anđelo.

- Boga mi nsi mi govorila da sam debil. Govorila si da ti je sa mnom bilo dobro - rekao je Janjuš.

- Svaki dan ti šalju linkove ćerki na telefon - rekla je Milena.

Autor: Teodora Mladenović