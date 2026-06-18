AKTUELNO

Zadruga

SVE SE ORI U BELOJ KUĆI! Janjuš i Anđelo udružili snage protiv Kačavende, prozivke pršte na sve strane: Živite kod mama i tata za života (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Dok su reklame u toku, Milena Kačavenda, Marko Janjušević Janjuš i Anđelo Ranković nastavili su sukob koji je počeo tokom emisije.

- Šta je bilo ti bi, vazelinko. Ajde da vidimo ko skakuće. Ja ne mogu da se svađam sa Đukićem, sa Majom. Gaziću vas do kraja - rekla je Milena.

- Idi cugni malo iza kreveta - rekao je Janjuš.

- Čuj kaže Stanija videla mi je u očima, u k*rcu. Muška k*rvo, evo ti ga ovaj što ti ga je pušio. Ajde vazelin pa pljugajte jedan drugome. Ti žućko vozi da ti hlor ne pojede divlje gilje - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Cimni tamo od Bebice pivo - rekao je Janjuš.

- Beskućnilče jedan. Živite kod mama i tata za života - rekla je Milena.

- Ne da đavo da se priča - rekao je Janjuš.

- Vozim golfa ali nisam pozajmio pare kao ti. Ćuti i idi napij se. idi cirni malo - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Boga mi nsi mi govorila da sam debil. Govorila si da ti je sa mnom bilo dobro - rekao je Janjuš.

- Svaki dan ti šalju linkove ćerki na telefon - rekla je Milena.

Autor: Teodora Mladenović

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

SVE SE ORI ZA CRNIM STOLOM: Kačavenda i Stanija u žestokom okršaju, sevnule prozivke sa obe strane, umešao se i Anđelo! (VIDEO)

Zadruga

METEŽ U BELOJ KUĆI! Leti perje između Kačavende i Terze, pljušte uvrede na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

Bljuje vatru na sve strane: Dača u ratu na tri fronta! Terza, Aneli i Anđelo se udružili protiv njega (VIDEO)

Zadruga

Tresu se zidovi od urlika: Janjuš brutalno izvređao Kačavendu i Aneli, prozivke pljušte na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

Karambol u Beloj kući: Branka i Aneli zaratile kao nikad do sada, pljušte prozivke na sve strane (VIDEO)

Zadruga

NAMA JE PROBLEM BILA BOGINJA, NE STANIJA: Viktor i Mina udružili snage protiv Jakšićke, pa Anđelo izneo svoj sud! (VIDEO)