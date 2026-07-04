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Totalni preokret: Maja Marinković uputila javno izvinjenje Boginji! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Totalno neočekivano!

Upravo je počela emisija ''Nominacije'', a takmičari su ove noći imali prilike da biraju između Anđela Rankovića i Tanje Stijelje Boginje

- Anđelo, ti znaš koliko te ja volim kao čoveka iako su nas povezivali, ali nema ništa između nas. Ti si divan dečko i mnogima služiš kao primer, samo tako nastavi. Boginja jesi bezobrazna, ali moram javno da ti se izvinim što sam bila nasilna prema tebi jer nisi to zaslužila. Imaš dobru dušu, ali ostavljam Anđela - rekla je Maja.

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Foto: TV Pink Printscreen

- Anđelo, o tebi imam najlepše moguće mišljenje i shvatio sam da sve što radiš ti radiš iskreno iako sam mislio da si folirant. Boginja, ti si jako veliki provokator, ali imaš dušu moram da priznam. O tebi nemam ni loše, ni dobro mišljenje. Anđelo mi je priznao da imaš neku s*ksualnu energiju koja ga puno radi, pa ćemo videti šta će biti. Šaljem tebe - rekao je Alibaba.

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Autor: N.P.

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