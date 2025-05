PREOKRET: Aneli uputila javno IZVINJENJE Baji Vujoviću, Anđela ubeđena da im broje samo greške, Karić joj zapušio usta! (VIDEO)

Neočekivano!

Sledeće pitanje je za Luku Vujovića.

Baja mesecima unazad Anli omalovažava i ponižava. Govori kako si imao 20 kao Aneli, da je svaka mislila da je trudna i da je sve to sprdačina sa njom. Veliča Sandru mesecima, šta treba Aneli više da radi?

- Nikada nisam rekao da podržavam njega, ali ne mogu ni da utičem na njegovo mišljenje. SMatram da nije u redu da govori to za mog oca, ona se danas izvinila. U svakom slučaju ne opravdava ništa šta on radi napolju, jer je to sigurno utacalo na nju. Ne znam, verovatno bih i ja gore stvari radio - rekao je Luka.

- Samim poklonima koji su stizali ja sam se osećala jako loše. Ja ću se opet njemu izviniti jer je Luka nekim svojim postupcima to izazivao iz mene, iako mu moje izvinjenje ništa ne znači jer me nikad nije prihvatio kao Lukinu devojku - rekla je Aneli.

- Biljana je na početku neisparavno postupila i dala do znanja da nije tu za Sandru, tako je i Nikola loše postupio. Bilo mi je i neprijatno više puta. rekao sam da pošalje 28. da imam i ja slatkiša i sokova - rekao je Luka.

Anđela, ti napadaš Miću i Stefana, a od početka su na tvojoj strani. To što su kritikovali Gastoza je jer te ne poštuje kao devojku.

- Kada su bile adekvatne kritike i ja sam ga kritikovala. Sada kad već dva meseca nije za kritiku govorimo da je on gurnuo sa klupe. Kad neko ima promenu za sedam dana, govore da je krenuo na bolje i slično. Da bih nekoga poštovala mora da poštuje mog partnera i mene. Gledaju ga isključivo kroz greške - rekla je Anđela.

- Kad su krili da su u vezi imali su situacije za osuđivanje. Kad sam najviše ispoštovao Gastoza, Anđela je skočila na mene. Kad je bilo da Aneli skače na onu stvar, stao sam na njegovu stranu. Poštovao sam Gastoza, a ona je skočila na mene. Nakon toga smo saznali za Osmana, onda mi je bilo logično da je protiv mene - rekao je Karić.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić