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Kad ga vidim, želim da ga prebijem: Kačavenda s ironijom nahvalila Anđela, pa pukla i sasula mu sve u facu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Skandal!

Upravo je počela emisija ''Nominacije'', a takmičari su ove noći imali prilike da biraju između Anđela Rankovića i Tanje Stijelje Boginje. Naredna je reč dobila Milena Kačavenda.

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- Anđelo, dobro si se držao ove godine. Nisi dozvolio da te nijedna žena navuče, pokloni te ne zanimaju. Sviđa mi se što se ne udružuje s muškarcima, uvek znaš da imaš Anđela za prijatelja. Jako mi je žao što ti je ove godine ispala igla iz Roleksa i što si morao ručno da je vratiš. Ja njega kad vidim, nalupala bih ga kao kantu. Ja važim ovde za jednu od najvećih baba, ali mislim da se najviše ovde priča o meni babi. Želim sve najlepše tebi i tvojoj porodici, nadam se da ćeš biti u prva tri - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislila sam da je Boginja odvratna i opsovala sam je na početku, ali ne mislim više tako. U poslednje vreme smatram da je kvalitetna osoba, ali ima i jednu negativnu koja je isplivala, a to je da samu sebe degradira i da ulazi u neke bespotrebne sukobe. Ovaj Anđelo je najveće smeće, p*čkica raspala, džukica i jedan prezervativ. Ja tvrdim da si bis*ksualac - rekla je Milena.

Autor: N.P.

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