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Ne osećam mržnju prema tebi: Aneli priznala da neće gaziti Anđela, pa ga nahvalila za sve pare! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

Upravo je počela emisija ''Nominacije'', a takmičari su ove noći imali prilike da biraju između Anđela Rankovića i Tanje Stijelje Boginje. Reč je dobila Aneli Ahmić.

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- Krivo mi je što smo dozvolili da uđemo u neki sukob jer i dalje stojim pri mišljenju da si mi drag, prosto ne mogu na silu da te pljujem. Mislim da je Stanija videla da smo bliski i da te zato izdvajala. Ne osećam da trebam da te pljujem i vređam, ne mogu na silu da te diram. Moja i tvoja komunikacije će ostati ovakva kao što jeste - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se tiče Boginje, sve najgore mislim o njoj jer je zlobinja. Ja sam nju i Anđela čak i pohvalila, a ona mene konstantno gazi. Odvratna mi je i naravno da ostavljam Anđela - rekla je Aneli.

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Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.P.

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