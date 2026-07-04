Ne osećam mržnju prema tebi: Aneli priznala da neće gaziti Anđela, pa ga nahvalila za sve pare! (VIDEO)

Preokret!

Upravo je počela emisija ''Nominacije'', a takmičari su ove noći imali prilike da biraju između Anđela Rankovića i Tanje Stijelje Boginje. Reč je dobila Aneli Ahmić.

- Krivo mi je što smo dozvolili da uđemo u neki sukob jer i dalje stojim pri mišljenju da si mi drag, prosto ne mogu na silu da te pljujem. Mislim da je Stanija videla da smo bliski i da te zato izdvajala. Ne osećam da trebam da te pljujem i vređam, ne mogu na silu da te diram. Moja i tvoja komunikacije će ostati ovakva kao što jeste - rekla je Aneli.

- Što se tiče Boginje, sve najgore mislim o njoj jer je zlobinja. Ja sam nju i Anđela čak i pohvalila, a ona mene konstantno gazi. Odvratna mi je i naravno da ostavljam Anđela - rekla je Aneli.

Autor: N.P.