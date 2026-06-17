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Stigla žestoka povratna Maje Marinković: Neće ni da čuje za sastanke Alibabe i Aneli nasamo, on joj zapušio usta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok preokret!

Aneli Ahmić tokom svog gostovanja u radio-Amneziji istakla je da će Asminu Durdžiću dati da vidi svoju ćerku, ali da u svakom njihovom viđanju mogu da budu samo njih dvoje sa Norom i niko više.

- Daću mu dete, ali ja moram biti tu. Samo on i ja, ni Maja, ni moj dečko kao ni Grofica. Ja sam majka tom detetu i ona mora da zna da sam tu - rekla je Aneli.

Ovo se Maji Marinković nije dopalo, pa je odmah Asminu prebacila da nigde neće ići bez nje.

Foto: TV Pink Printscreen

- J*biga, ti znaš da ti i ja nigde ne idemo odvojeno - rekla je Maja.

- To je druga situacija - rekao je Alibaba.

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- Šta je druga situacija? - izbečila se Maja, ali je Alibaba iskulirao.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.P.

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