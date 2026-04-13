Zapušio usta svim dušmanima: Taki ponovo javno stao uz svoju ćerku, Maja žestoko izrešetala Staniju! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću kako bi takmičarima podelio poklone porodica i zajedno s njim pročitao čestitke, a prva na redu bila je Maja Marinković.

- Marija, tatino princezo srećan Uskrs. Danas obeležavamo jedan od najvećih praznika i želim da imaš osmeh na licu. Tvoje odrastanje i vaspitanje je uvek neostvarenim osobama koje će upravo tu oko tebe smetati. Njima oprosti jer pričaju laži da bi svoju bruku sakrili. Napolju te čekaju mama, Leo i Taki - glasila je Takijeva čestitka.

- Znam da je uvek uz mene šta god uradila, ali mi je najbitnije da je zapušio usta ljudima koji su izmišljali laži. Koliko god oni pričali ovde o drugima, mislim da blato ostaje na Staniji koja izmišlja laži o meni - rekla je Maja.

- Marija, srećan Uskrs. Voli te mama - glasila je druga čestitka.

- Moja mama je uvek kratka, ali biće opširnija na sudu. Ne znam kakva je situacija napolju, ali Taki je gospodin čovek i nema potrebe kada su ovakvi praznici da kudi nekoga i iznosi ovakav stav i mišljenje, nikad nisam dozvolila da mi se neko petlja. Što se tiče Stanije, ja nikad nisam bila lovatorka i tražila sponzore kao ona - rekla je Maja.

- O meni se apsolutno zna sve, nema potrebe da se ja branim i objašnjavam na konstatacije nekog polu sveta - rekla je Stanija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.