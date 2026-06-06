Srce želi, ali razum ne može da pređe preko nekih stvari: Sofija i Terza priznaju svoja osećanja jedno prema drugom, ostavlju prostor za totalno pomirenje! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', novinar Jovan Ilić postavio je pitanje Sofiji Janićijević.

- U sredu si rekla da si poslednja tri dana najsrećnija. Šta si to shvatila od kako ti se Terza približio? - glasilo je pitanje.

- Promenila se situacija. Dokazao je da je to bio bes, a ne pravo mišljenje. On se ne dodvorava nikome. Hteo je da izbaci taj bes - rekla je Sofija.

- Šta se ponovo probudilo kad su se desili poljupci sa Terzom? - pitao je Joca.

- Nije se probudilo ništa zato što je to več bilo u meni. Izašlo je na videlo kad je bila žurka Velikog šefa. Žao mi je što su pale te uvrede između mene i njega. Šta će biti sa nama ne znam. Što se tiče našeg stava mi smo nula - rekla je Sofija.

- Koliko ti je falio kao zaštitnik? - pitao je Joca.

- Njegovo prisustvo i pažnja su mi falili. On bi rado da nema nikakvu komunikaciju sa mnom. Mi smo imali dosta emocija, svašta smo prošli. I ja boih rado da ga ne vidim i da ne postoji. Šta god da se desil mi se opet spokimo, neverovatno, kao dva magneta - rekla je Sofija.

- Sve što je rekla slažem se. Srce želi ali razum ne može da pređe preko nekih stvari. Drago mi je što imamo ovakav odnos. Bolje da ne gledamo onakve scene. Mene ne zanima ko će šta da kaže već kako se ja osećam, a osećam se dobro. Ne provodimo sad nešto puno vremena, sa Kačavendom sam najviše. Tu sam za nju, prija mi. Za sad smo kao drugari. - rekao je Terza.

- Kako komentarišeš štop je Sopfija rekla da je nikad srećnija? - pitao je Joca.

- Vidim po njoj. Plače stalno. Znam da je ovo najgori deo rijalitija. Da li ćemo mi popustiti ili ne videćemo. Biram da nam bude lakše. Prija mi da je zagrlim - rekao je Terza.

Autor: Teodora Mladenović