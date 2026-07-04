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Da je sreće da si ti bio sa njom: Terza šokirao sve komentarisanjem Anđela i Comare, ovo niko nije očekivao (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Upravo je počela emisija ''Nominacije'', a takmičari su ove noći imali prilike da biraju između Anđela Rankovića i Tanje Stijelje Boginje. Naredni je reč dobio Borislav Terzić Terza.

- Mislio sam da ću imati svađe sa Boginjom, ali kako je rijaliti odmicao sve sam bolji bio s tobom. Tvoje učešće mi se svidelo do jednog perioda. Ne petljaj se sa čovekom koji će te unakaziti. ANđelo, tvoja sezona je ovde super. Ovde ne treba ni ulaziti u vezu, možeš samo pakao da doživiš. Situacija sam Milicom me ne zanima, da je sreće da si ti bio sa njom, a ne neki klošari što ispiraju usta po emisijama. Ostavljam Anđela - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nadam se da će gledaoci prepoznati ovakve p*čke poput Anđela. Ova devojka je kraljca ovog rijalitija i ja je mnogo volim. Ja nikad nisam odustao od nje. Anđelo, ti si najveći folirant koji je ušao ovde. Stanija te urnisala! Ti si najveća ljiga koja je ušla u Elitu. Iskoristio si da se malo povataš u izolaciji sa Boginjom ne bi li ti izašao klip neki. Ova mala ti uvaljuje d*pe - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

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