Urnebesno ratovanje Anđela i Ivana: Pala opkala za superfinalnu noć, Bela kuća plače od smeha! (VIDEO)

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Upravo je počela emisija ''Nominacije'', a takmičari su ove noći imali prilike da biraju između Anđela Rankovića i Tanje Stijelje Boginje. Naredni je reč dobio Ivan Marinković.
- Jao, pa ti nemaš donje zube - rekao je Anđeo.
- Asminu, Janjupu, Terzi i Viktoru nikad nisi smeo reč da kažeš, samo meni. Ja gađam u metu! O tvom ocu niko ništa ne zna, a o mom ima jedna cela emisija. Rekao si da me vodiš u diskoteku da mi pokažeš kako muvaš ribe, je l' ostaje ta priča? - rekoa je IVan.
- Gde tebe da vodim budalo?! - rekao je Anđelo.
- Ja skačem u jezero ako ti meni budeš mahao sa ostrva - rekao je Ivan.
- Ajde - rekao je Anđelo.
- Ako on bude ispred mene nikad više nogom neću ući u rijaliti - rekao je Ivan.
- JA ću biti taj koji će zapečatiti tvoju rijaliti karijeru. Kako skačeš bombu ili? - rekao je Anđelo.
Autor: A.Anđić