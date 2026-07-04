ONA JE NEŠTO NAJGORE ŠTO HODA NA DVE NOGE: Oglasila se Pošelina za Pink.rs i dala svoj sud o žučnoj raspravi Maje i Asmina zbog Sofije! Nije štedela reči!

Bez dlake na jeziku!

Tokom emisije ''Gledanje snimaka'', učesnici ''Elite'' imali su priliku da vide skriveno očijukanje između Asmina Durdžića i Sofije Janičijević, koje je rezultiralo žučnom raspravom sa njegovom devojkom Majom Marinković.

Portal Pink.rs kontaktirao je nekadašnju učesnicu ''Elite 8'' i Majinu bivšu prijateljicu Slađanu Poršelinu Lazić, koja se nije libila da da sud o ovoj temi.

Poršelina je istakla da je nije iznenadio haos Maje i Asmina, jer kako je istakla, svaka veza njene bivše prijateljica uvek ima isti šablon, pa je i osuđena na propas već na samom startu.

Odnosim im je kanalizacija. Asmin se kaje jer je raskinuo sa Stanijom i ušao u vezu sa Majom. Maja je u svojim vezama psihopata, ne dozvoljava nikom da raskine sa njom, a onda kad vrag odnese šalu, ostavljaju joj 200-300 evra na ležaljci, beže od nje, odlaze u policiju i traže zabranu prilaska. Asmin će isto tako od nje gledati da ode. Džaba nekom lepota spolja, kad je psihopata. Sofija je klasična kur*vetina koja nema temu, pa se kači za temu, Asmin je nije ni pogledao. Međutim, drago mi je jer je rekla Maji “Veži kera za drvo”. Maja je to nekad svim ženama govorila kojima je uzimala muškarce, a posle kada se oni vrate tim zenama s kojima su bili, onda nastaje problem. Sofija je mutava plovka jer ne zna da priča, pa joj je jedina tema da ima neku priču sa muškarcima. Ona nema taj “iks faktor” poput Stanije i mene, da sama iznese priču. Sa Terzom se vuklja da bi makar bila bitna, ali džaba sve, ipak nije. Asmin i Maja nemaju perspektivu, neće to opstati, uvalila je sama sebi vruć krompir. Mogla je da sačuva drugarstvo sa Stanijom, ali nije ona taj kalibar. Ona je nešto najgore što hoda na dve noge. Karma će ne sustići. Moram da kažem da je Desingerica najveća emocija Majina pored Cara. Dobro je Asmin prometio sa je Maja opčinjena Desingericom dok su gledali “Pinkove zvezde”.

Autor: S.Z.