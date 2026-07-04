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Duplo poniženje za Aneli Ahmić! Filip ni ne pokušava da je zaštiti, Stanija jedva dočekala da je unakazi: Htela je da glumi Kiju, a i ona je pala (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emisija "Sa mesta splačina", a Filip Đukić progovorio je o Aneli Ahmić i đeteku, nakon čega je doletela i Stanija Dobrojević.

- Ako ne želiš da je degradiraš, zašto si je odveo na mesto koje nema kamera? - pitao je Dačo.

- Gledaoci su sve videli i čuli, a vi se blamirajte i govorite da je bilo s*ksa. Išlo nam se tamo, mogli smo da odemo i na krov - rekao je Filip.

- Prvo ste bili u krevetu ispod jorgana, a onda si doživeo erekciju i otišao si tako u štek - rekao je Dačo.

- Ona je žena koja ima 37 godina koja ima porodicu, dete, koja će sve ovo gledati i na njoj je odgovornost. Niko nije rekao da ona ne sme da ima partnere, ali smatram da je malo ružno kao neko ko se ovde predstavlja da je ušla da ujedini porodicu, ali sebe degradira što ide kod mškarca koji ne želi da je prihvati. Ako neko ne želi vezu jasno je šta želi. Možemo da mislimo da su mu samo to namere. On je ozvaničio samo jednu kombinaciju možda dugogodišnju - rekla je Teodora.

- To je njeno mišljenje, niti se slažem niti ne - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam sa njim završila svaki kontakt. Bila sam otečena juče od plakanja koliko me sve pogodilo - rekla je Aneli.

- Dorinda posle j*banja nema kajanja. On je pobegao od nje jer je afterisala, nije bila ni prevarena, a ni ljubavnica. On je otišao sa njih šest, a samo je došla kad je Stanija Dobrojević bila. Ona je znala da j epostojim i blokirala ga je. Htela je da glumi Kiju Kockar dva, ali je ušla ovde i posle tri nedelje se spetljala sa drugim - rekla je Stanija.

- Filip je rekao Bori da je i Kija pala - rekao je Dačo.

- Ljubavnica napada Norinu mamu - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

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