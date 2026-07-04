SINE MOJ! Maja pesmom podbada Asmina, on pozeleneo zbog njenog provociranja da ima sina (VIDEO)

Nema kraja agoniji!

Maja Marinković i Asmin Durdžić posvađali su se opet, te su otišli u pušionicu da razgovaraju.

- Ti mene provociraš gledaš košarkaše i fudbalere - rekao je Asmin.

- Videećeš - rekla je Maja.

- Htela si da poniziš mog druga - rekao je Asmin.

- Sine moj - zapevala je Maja.

- Provociraš me da imam sina, to hoćeš. Mene ne može uceniti niko - rekao je Asmin.

- Znaš ti šta si uradio - rekla je Maja.

- Mene ne može niko da uceni - rekao je Asmin.

- Bolje ti je da prestaneš da me čačkaš - rekla je Maja.

Autor: A.Anđić