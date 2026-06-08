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NOVI HAOS BIVŠEG PARA! Mina ponovo prišla Viktoru, on je oterao dođavola, Vrbaški nastavila da se PONIŽAVA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema kraja!

Mina Vrbaški i Viktor Gagić ponovo su se sukobili u dvorištu, pa je ona plakala i jecala, dok je on urlao da se pomeri od njega.

- Krenuli smo da se ljubimo i da se grlimo - rekla je Mina.

- Nije tačno, ti sve iskorišćavaš protiv mene - naveo je Viktor.

- Ti se suzdržavaš - rekla je ona.

- Ne suzdržavam se, ne želim s tobom komunikaciju - istakao je on.

- Što me nisi gurnuo, kad sam krenula da te grlim, što nisi - pitala je Mina kroz suze.

- Je l' tebi cilj da odem kući? Rekla si mi da te zagrlim da ti bude lakše. Mrš u p*čku materinu - rekao je Viktor.

- Kad si me j*bavao nisi tako vikao - rekla je ona.

- J*bem ti dan kad sam te upoznao, ostavi me na miru više, koji ti je k*rac? Zapamtićeš dan kad si me upoznala - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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