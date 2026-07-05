Sad je sve jasno: Poznata astrološkinja detaljno opisala Maju, Staniju i Aneli, a evo koga vidi kao pobednika Elite 9! (VIDEO)

Ovo je trebalo da se čuje!

U novom izdanju emisije "Pitao BiH za druga" bivša učesnica Elite 9, Radmila Todorović i poznata astrološkinja Ruža Kralj prokomentarisale su aktuelna dešavanja iz Bele kuće. Ovoga puta osvrnule su se na Maju Marinković, Aneli Ahmić i Staniju Dobrojević.

- Nikad neće spustiti loptu dok je rijaliti u toku. Niko tu nije toliko povređen. Niko tu nije toliko povređen. Pokušavaju da pridobiju glasove i simpatizere u publici kako bi došli do prvog mesta. Svaka od njih bi ponovo bila sa Asminom da bi svaka mogla da kaže da se njoj vratio. Ne zna se koja više drami od njih tri. Koga lažemo da Staniju ovakvu nakon svega zanima Asmin?! - rekla je Rada.

- Mislim da se Stanija najviše oseća izdanom, jer ona dugo nije verovala u ljubav, a on je uveravao. Ta prodaja preko noći je za nju bila samo takav udarac. Svi su videli osim nje, ali ljubav je slepa. Aneli je navikla na njegove prevare. Maji je on interesantan i zanimljiv dok ne izađe napolje. Teško se žena sa takvim Saturnom uda. Muškarci kažu da ne vole jake žene, ali ih i te kako vole. Kad neće da budu u vezi onda kažu jaka žena. Aneli ima najveću šansu za tu prvu trojku jer ljudi vole žrtvu, a Stanija će malo biti na osuđeničkoj klupi - rekla je Ruža.

Autor: A.Anđić