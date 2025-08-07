Dobila vetar u leđa: Gledateljka pružila podršku Aleksandri u borbi za starateljstvo! (VIDEO)

Ovo joj je trebalo da čuje!

U toku je emisija "Narod pita", voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila paklenu četvorku, Ivana Marinkovića, Aleksandru Nikolić, Milovana Minića i Milovasavu Pravilović.

- Aleksandra mi je gotivna, a to što je radila u prošlosti, pa svi grešimo... Neka se bori za svoju ćerkicu, ja sam joj i poslala poruku na Instagramu. Bori se i sve dokaži. Niko ne donosi odluku osim sud. Ivane, mnogo je ružno sve to - rekla je gledateljka.

- Rekli ste Aleksandri za dete, a vi ne znate šta pričate - dodao je Ivan.

- Ja znam jer sam se borila za svog sina. Ja radim na njivi i borim se za svog sina. Imam svoju prošlost, dete me je preporodilo kad sam ga rodila - nastavila je gledateljka.

- Svi ste vi divni i sve je kod vas super. Imate pravo da me komentarišete, a ja neću ništa loše da Vam kažem - rekao je Marinković.

Autor: A. Nikolić