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Veliki mafijaš, zapalili mu auto u centru Beograda: Alibaba razvezeao jezik o Takiju, pa najavio karambol na finalu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Asminom Durdžićem o svađi sa Majom Marinković tokom reklama.

- Asmine, svašta si rekao za Takija na reklamama? - upitao je Darko.

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- Tako je. Ova žena uništava muškarce, ne znam nijednog muškarca koji je dobro završio posle nje. On je kao veliki mafijaš, a pale mu auto u centru Beogradu. Od ovog momenta me ona više ne zanima, sve vreme sam lagao i prao je. Maja i ja smo raskinuli, želim od produkcije da me čuva obezbeđenje - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' se plašiš ti Takija? - upitao je Darko.

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- Ja se ne plašim nikoga, a kamoli Takija. Što bih se ja plašio Takija? Mene ova žena više ne zanima - rekao je Taki.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.P.

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