Grofica nikad neće dati Noru: Luka razvezao jezik i urnisao Aneli, Alibaba jednom rečenicom doveo bivšu do ludila! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', takmičari su imali prilike da pogledaju kako Anita Stanojlović i Luka Vujović komentarišu da Aneli Ahmić traži Asminu rodni list ćerke kako bi imala alibi što posle rijalitija afteriše sama po Beogradu.

- Luka je neko ko je branio ovde mene i moju sestru, a sada priča da je blam što je Nerio došao. Ja sam rekla da ću Asminu dati Noru ukoliko potpiše punomoćje da Nora bude u Beogradu - rekla je Aneli.

- Ja sam samo rekao da meni nije realno da kad neko Neria napada, njegova porodica likuje. Aneli prva vređa svog nećaka - rekao je Luka.

- Slažem se s Lukom. Aneli je u jako nezgodnoj situaciji jer ona treba da bude uz svoju sestru, ali ja nikad ne bih vređao svog nećaka nikada u životu - rekao je Nerio.

- Ja te nisam vređala već sam samo rekla da si ti jako mlad krenuo da koristiš narkotike pod nagovorom Hane - rekla je Aneli.

- Ona mene pokušava najstrašnije da oblati ovde - rekao je Nerio.

- On j*be Fifi i njima je to normalno, kome to može biti normalno? - rekla je Aneli.

- Mene boli k*rac, ja za sebe kažem sve. Mene nije Hana ni u šta od ovoga uvukla - rekao je Nerio.

- Na mom profilu pogledajte sve dokaze šta je Hana radila i njena mama - rekla je Hana.

- Grofica nikad ne bi dala da Nora dođe u Beograd jer Nora najviše voli Groficu i s njom provodi ceo dan. Ona vređa Neria, on dete neće imati gde posle rijalitija - rekao je Luka.

- Vi ste uvukli Neria u ovo, Asmin i Đedović - rekla je Aneli.

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- Jedino ko je koga ovde uvukao si ti mene i Noru - rekao je Alibaba.

- Ja mnoge priče ne komentarišem i ćutim. Moj sin je ilegalno prelazio granicu pet godina, šta je strašno da dete dođe? - upitao je Luka.

- Ilegalno je što ste ti i Grofica prelazili granicu sa Norom, a ne što će ona sa majkom da pređe granicu. Ja ne želim da produbljujem temu, rekao sam da ću dati punomoćje - rekao je Alibaba.

- Potpisujem da Aneli nikad neće dati Asminu ćerku - rekao je Luka.

- Ja da sam došao tada po Noru, ubio bih Aneli - rekao je Asmin.

Autor: N.P.