Nećeš oprati štek mamicu: Mića upalio centrifugu i pokušao da izvuče Aneli iz blata, Stanija ih ugasila bez milosti! (VIDEO)

Rešeta cele noći!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Stanijom Dobrojević

- Stanija, šta to znači poprcljiva majka kako si nazvala Aneli? - upitao je Darko.

- Kada je prodala priču da joj je Stanija ukrala muža, onda je trebala to da fura do kraja i glumi žrtvu. Ona nije mogla jer je poprcljiva i onda je skakala u rehabu do plafona. Ja budala došla na klupicu dok me šibaju njeni, a ona do plafona jaše. Mislim da ni Grofica, a ni Sita nisu ponosni na ovu štek mamu. Sita hoće da je napravi žrtvom da dođe do prvog mesta, ali ništa od toga. Mogu da kažem Filipu Đukiću da ako hoće može da pravi sa mnom priču kao Kiki Golubović za prvo mesto, a da se prazni i briše k*rac o ovu tamo - rekla je Stanija.

- Dr*nfuljo, p*čka ti materina ona raspala pričaj kako si se j*bala na Farmi - rekao je Mića.

- Sram te bilo, sedi dole smrade - rekao je Dača.

- Napada me slep Mića Ahmić i ova štek mama. Ja sam na Farmi bila slobodna, ovaj je bio oženjen tako da njemu na čast - rekla je Stanija.

- Na kom je to Aneli nivou, a na kom si nivou ti pošto si rekla da nikad nećete biti na istom - rekao je Darko.

- Mićko, upaalio si centrifugu, ali nećeš oprati štek mamicu - rekla je Stanija.

- Ti i Asmin ste iste džukele apsolutno - rekao je Mića.

Autor: N.P.