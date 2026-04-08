Shvatio je šta je izgubio: Stanija sve sigurnija da se Alibaba kaje zbog veze s Majom, žestoko ih napljuvala! (VIDEO)

Rešeta!

Stanija Dobrojević stigla je kod u Rajski vrt kod Drveta mudrosti kako bi porazgovarala o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Stanija, kako si mi sada? Voleo bih da čujem da li se nešto promenilo - reklo je Drvo.

- Osećam se super, sve ove udarce stoički podnosim. Ja sam pozitivna osoba i samo teram napred koliko god trpim niske udarce, a svašta nešto se promenilo. Obzirom da sam ušla kao specijalni gost, ali sad razmatram da ovde i produžim boravak zbog svih dešavanja - rekla je Stanija.

- Ja bih voleo da ostaneš što duže, ali to verovatno znaš - reklo je Drvo.

- Problem je samo moj brend koji će morati da čeka mene, ali videćemo. Rekla sam da nema ništa loše da iznesem iz odnosa sa Asminom i mislila sam da ćemo se rastati lepo, prijateljski i s nekim poštovanjem. Nisam kao njegova bivša da ja vređam njega i njegovu porodicu, on zna šta je pored sebe imao i kakva sam ja ličnost. Sad nisam očekivala da će on mene najstrašnije da izdegradira i tako dalje, ja sam obrazovana i sve sam u životu stekla sama. Njihove reakcije su mi bile dovoljne da sam u pravu za ono što sam sumnjala, mislim da je sklonio Luku i da je pravio žrtvom - rekla je Stanija.

- Misliš li da će veza Maje i Asmina opstati? - upitalo je Drvo.

- Pokazaće vreme, oni mogu iz inata da se drže samo što ja mislim da od toga nema ništa. On je svestan da mu ona nije ni blizu onoga što sam ja bila, ali ne može to da prizna. Ima dana za života da se kaje zbog onoga što je imao i što je izgubio. Sam je birao i sad nek se nosi s tim - rekla je Stanija.

- Kakva je situacija sa Aneli? - upitalo je Drvo.

- Sve je dogovorila sa Asminom u izolaciji onda. Meni nije samo jasno zašto ona želi po svaku cenu da dokaže da sam ja ljubavnica, ali razrešićemo vremenom sve - rekla je Stanija.

Autor: N.Panić