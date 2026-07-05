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Nora, tvoja mama koristi mene i tebe: Stanija besna kao ris vređa Aneli kao da sutra ne postoji! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razvezala jezik!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić koja nije mogla da dođe do reči od Stanije Dobrojević.

- Nora, tvoja mama koristi tebe i mene da bi bila lažna žrtva dok prima četiri k u šteku - rekla je Stanija.

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- Zbog čega tražiš Staniji da vrati Nori pare, a pričaš da te ne zanimaju pare? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Naravno da će da vrati pare jer je trošila Norine pare - rekla je Aneli.

- Stanija kaže da je Asmin vodio Noru u firmu da radi dok si ti htela da se baciš sa terase - rekao je Darko.

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- On je odveo možda dva puta u firmu, za te tri godine možda sam bila dva puta kod drugarice u Zagrebu - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako komentarišeš što je Stanija rekla da si ti nivo ispod nje - rekao je Darko.

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- Ne zanima me šta ona priča, mislim da će moja ćerka meni biti zahvalna jedan dan - rekla je Aneli.

Autor: N.P.

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