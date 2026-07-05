Provalio im taktiku? Dača siguran da će se Aneli i Maja udružiti da zgaze Staniju! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Milenom Kačavendom.

- Asmin je do juče unakažavao Staniju i njenu porodicu, a danas je brani. Ovde su svi imali svoje interese, ako je Aneli afteruša, otkud znamo da Stanija nije? Najveći krivac u ovom odnosu je Asmin, a on sad sedi ovde prekrštenih nogu - rekla je Kačavenda.

- Maji treba da se dešava ovo jer ovo su posledice veze iz inata. Ovaj vepar je takođe ušao iz inata u vezu, to nije ljubav i oni ne poštuju svoju porodicu. Oni su bolesnici koji će opet da se pomire.Dete jeste zapušteno, dete čuva Grofica. Anelina jedina karta da bude žrtva je Nora, zato je pominje već 15 min - rekao je Dača.

Autor: N.P.