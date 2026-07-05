'Bitan je bio samo sa Teodorom Džehverović' Stanija prozvala Anđela da je VEVERICA, on joj sasuo istinu u lice: NISAM JA KAO OVI OPSEDNUTI (VIDEO)

Neko bi rekao ljubavna svađa!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Anđelom Rankovićem o Staniji Dobrojević.

- Nisam se ja razočarao u nju, mene niko ne može ovde da razočara, ali da mi je zasmetalo što me je vređala jeste jer mi nije jasno što me vređa - rekao je Anđelo.

- Meni je zasmetalo što je reko da smo Asmin i ja isto - dodala je Stanija.

- Ja nisam zaslužio to, bio sam fer i iskren prema njoj, ali ona je mene izvređala - dodao je Anđelo.

- Ovaj majmunčina se pravi da ne zna razlog vređanja, on je meni rekao da ličim na čovek koji mi je vređao mrtvog oca. - vikala je Stanija.

- Ajde pusti me da kažem šta imam. Stanija ima izgovor njen, meni su oni isti zbog uvreda koje govore, isti su. a to nije razlog, veći je razlog, a glavni razlog je to što nije dobila od mene ono što je želela, da joj budem štit - rekao je Anđelo.

- Od tebe pi*ke, meni pi*ke ne trebaju, provalila sam ja tebe, naručila sam ti pesmu Anđeo si dečko drugog reda, veverice - govorila je Stanija.

- Ja nisam hteo da budem ni drug, ni dečko, ja nisam opsednut tobom, imao sam riba koliko hoću. Ja neću da vodim bitke Stanje Dobrojević - dodao je Anđelo.

- Ja nisam tražila da vodi moje bitke, on je bio bitan samo u kecu sa Teodorom Džehverović, a sada se valja sa Boginjom jer sam ga ja odjavila - rekla je Stanija.

- Ona je u glavi imala vezu nas dvoje, ali bih se tu ja pitao, nije dobila šta je htela, nadala se, ali ništa od toga, ja ne jurim devojke - rekoa je Anđelo.

- Napravila te je Teodora Džehverović, živiš na račun stare slave, meni treba hrabro srce, i obadren - vikala je Stanija.

- Mene tvoje lažne priče na trebaju - dodao je Anđelo.

- Asmin je nju vređao više od nas, a on je napadao nas - govorio je Luka.

- Ma tebe niko ništa nije pitao - dodao je Anđelo.

Autor: N.B.