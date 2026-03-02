Ne trpi kritiku: Mića razvezao jezik i brutalnu istinu sasuo Aniti u lice, ona počela da pravi haos! (VIDEO)

Samo hoće da se svađa!

U toku je ''Podela budžeta'' Lepog Miće, a on je naredni budžet dao Aniti Stanojlović.

- Anita je neko ko je meni bio jako drag, branio sam je i stajao iza nje. Želja mi je bila da je izvučem iz priče i vratim kući kod majke i sina, ali i da ima dečka. Sama si izazvala sukob sebe i Anđela, a ko je kriv to vidite vi. Okrenula si se protiv mene, prema meni nisi ispala fer. Smatram da si u vezi u kojoj si nesrećna, u vezi koja je kobna i za tebe i za njega. Vas privlači samo fizički izgled i s*ks, ali ti ćeš ga zauvek držati za sebe. Neko si ko mnogo laže, lažno si se družila sa Minom. Nisi me okrenula posle sedme sezone telefonom, ali nisam ti zamerio već sam ti ovde kada si ušla s vrata rekao da ti ne treba priča sa Filipom - rekao je Mića.

- Ja sam se naljutila na tebe zato što si me odvajao od Luke, a dok si u sedmici gurao mene i Anđela u odnos jer sam ti tada bila najbolja. Kako sam ti sad najgora, a tada najbolja? - upitala je Anita.

- Mića je mene znao od Zadruge 1 i zato je želeo da Anita bude sa mnom u vezi - rekao je Anđelo.

- Kontradiktorno je da je mene odvajao od nje, a tebe gurao - rekla je Matora.

- Zameraš druženje mene i Mine i kažeš da je to fejk, a onda braniš Aneli i Maju koje su na sudu - rekla je Anita.

- Što se ne pomiriš s Minom? - upitao je Mića.

- Neću, pomirili smo se - rekla je Anita.

- Ti si najveći lažov ovde - rekao je MIća.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić