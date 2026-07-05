AKTUELNO

Domaći

EMOCIJE NISU UGAŠENE U POTPUNOSTI! Hitno oglašavanje Mevlide Durdžić za Pink.rs: Dala svoj sud o Asminovom osmehivanju Staniji, pa Dobrojevićevu uzdigla iznad Maje i Aneli!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dala svoj sud!

Tokom ranih jutarnjih časova, Asmin Durdžić i Stanija Dobrojević susreli su se na samom ulazu u kuću odabranih, a ono što je bilo u prvom planu je osmeh, koji njih dvoje tokom iznenadnog susreta nisu mogli da sakriju.

Mnogi su se tom prilikom zapitali da li je ovo njenog čist inat nakon maratonske svađe s Majom Marinković koji je ispoljio u flertu s bivšom, ili su emocije uradile svoje i isplivale na površinu.

Portal Pink.rs kontaktirao je Asminovu majku Mevlidu Durdžić, koja nam je otkrila kakav ona stav ima o ovoj temi.

pročitajte još

GLEDAM TE, KAO DA SE ZNAMO: Asmin i Stanija se susreli kod vrata, osmeh odao sve (VIDEO)

Foto: Pink.rs

Mevlida je priznala da situaciju nije ispratila, ali da po njenom mišljenju emocije nisu u potpunosti ugašene.

- Nisam to ispratila, ali mogu da kažem da nisu emocije ugašene u potpunosti. Stanija je ipak dama i hiljadu kilometara iznad one dve. Stanija nikad nije onakve reči izgovorila njemu kao Maja i Aneli. Nije uvredila nikog od porodice na onakav način niti bi Stanija mogla tako nešto da izgovori jer je puno iznad Aneli i Maje.

Foto: TV Pink Printscreen, RED TV

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita vesti

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

NEMA NIŠTA OD SPUŠTANJA LOPTE! Maja oduvala Staniju, pa dala svoj sud o odnosu Aneli i Filipa: ONA JE ISKRENIJA PREMA NJEMU! (VIDEO)

Domaći

MOJ SUPRUG I JA NIKADA NISMO... Cakana progovorila o glasinama da se razvodi, pa dala svoj sud o karijeri Jakova Jozinovića: ON JE...

Domaći

ONA JE BILA IZAZOV ZA NJEGA: Jami dala svoj sud o raskolu Gastoza i Anđele, pa otkrila da li smatra da on nije ravnodušan prema Đuričićevoj! (VIDEO)

Zadruga

KRISTIJAN JESTE FIZIČKI MOJ TIP, ALI... Aleksandra Jakšić dala svoj sud o Kristijanovom krahu braka, pa se osvrnula na Babejevićevu! (VIDEO)

Domaći

Dete će biti kolateralna šteta: Psihološkinja dala svoj sud o trudnoj Milici Veličković! (VIDEO)

Domaći

TO PRIJATELJSTVO NIJE ISKRENO! Oglasila se Anitina drugarica Tamara nakon HAOSA sa Minom! Dala svoj sud o tome, pa spomenula trzavice Stojlovićeve i L