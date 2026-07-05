EMOCIJE NISU UGAŠENE U POTPUNOSTI! Hitno oglašavanje Mevlide Durdžić za Pink.rs: Dala svoj sud o Asminovom osmehivanju Staniji, pa Dobrojevićevu uzdigla iznad Maje i Aneli!

Dala svoj sud!

Tokom ranih jutarnjih časova, Asmin Durdžić i Stanija Dobrojević susreli su se na samom ulazu u kuću odabranih, a ono što je bilo u prvom planu je osmeh, koji njih dvoje tokom iznenadnog susreta nisu mogli da sakriju.

Mnogi su se tom prilikom zapitali da li je ovo njenog čist inat nakon maratonske svađe s Majom Marinković koji je ispoljio u flertu s bivšom, ili su emocije uradile svoje i isplivale na površinu.

Portal Pink.rs kontaktirao je Asminovu majku Mevlidu Durdžić, koja nam je otkrila kakav ona stav ima o ovoj temi.

Mevlida je priznala da situaciju nije ispratila, ali da po njenom mišljenju emocije nisu u potpunosti ugašene.

- Nisam to ispratila, ali mogu da kažem da nisu emocije ugašene u potpunosti. Stanija je ipak dama i hiljadu kilometara iznad one dve. Stanija nikad nije onakve reči izgovorila njemu kao Maja i Aneli. Nije uvredila nikog od porodice na onakav način niti bi Stanija mogla tako nešto da izgovori jer je puno iznad Aneli i Maje.

Autor: S.Z.