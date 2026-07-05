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TEBI SU SMEŠNE UVREDE KOJE MI IZGOVARAŠ: Asmin traži od Maje da ga pusti da razmisli o svemu, ona ne prihvata RASKID: ŽAO MI JE... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Maja Marinković nastavila je maratonski razgovor sa Asminom Drudžićem, te je davala sve od sebe da ga uveri da spuste loptu i dalje nastave svoj odnos kao nisu pale teške reči.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj da me maziš. Nije vreme za to. Nije normalno. Ja sam te volio, volim te i sada, ali sam izgubio svoj ponos, krenuo sam sebe da gubim - rekao je Asmin.

- Znam ja to - dodala je Maja.

- Ti da znaš to, ne bi se mi svađali zbog gluposti - kazao je Asmin.

- Baš su mi oči natečene - rekla je Maja.

- Majo, poštuj sebe i mene, idi lezi i spavaj - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Idi ti spavaj, ja ću te smestiti u moj krevet i pokriti. Ja ću da vidim gde ću spavati - kazala je Maja.

- Majo, nemoj tako da pričaš. Ajde, idi na spavanje. Majo, svašta si mi za porodicu rekla... - rekao je Asmin.

- Jesam, istina i žao mi je - kazala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Govorila si razne monstruoznosti. Govorila si da mi tata je*e sestru, svašta si govorila od bolesnih stvari. Ti nisi svesna šta radiš i smeješ se sad. Tebi je to smešno, ti si bolesna - kazao je Asmin.

- To je sve izgovoreno i šta sad?! Žao mi je što je tako, iskreno - rekla je Maja.

- Je l' ti shvataš da treba da prođe neko vreme da se čovek smiri? Misliš li da ja nemam ponos? - upitao je Asmin.

- Imaš, da ali okolnosti su takve. Žao mi je što sa to rekla, preterala sam - istakla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta si s tim htela da postigneš? - upitao je Asmin.

- Mene boli kada mi oca vređaš, znaš koliko ja njega volim. Ne vidiš sebe kada tuđe vređaš, a kada tebe neko uvredi, onda napraviš haos - rekla je Maja.

- Majo, izgovarala si mi gnusne uvrede, monstruozne. Ja sam za Takija samo rekao ''neka mi popuši ku*ac, ako ja svoje dete mrzim'', to je bilo sve - rekao je Asmin.

- Ja sam ti i pričala kakva sam u vezi, kakva imem da budem, da umem veliko zlo da budem - kazala je Maja.

- I da jesi, ja više ne podnosim to zlo. Ja te volim, ne želim da idem da je*em druge ribe. Najmanje na sve to kako se ponašaš mogu da te vređam, to je najmanja stvar - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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