Nemaš dušu koja mi odgovara: Asmin ne može da se reši Maje, nakon svih uvreda ona neće ni da čuje za raskid! (VIDEO)

Drama se nastavlja!
Maja Marinković nije želela da prihvati odluku Asmina Durdžića da stavi tačku na njihovu vezu
- Mi smo raskinuli - rekao je Asmin.
- Veruj mi da nismo. Ajde da pričamo normalno, što uplićeš druge osobe? - pitala je Maja.
- Moj cilj je da raskinem sa tobom. Sa nama je završena priča, ja ti se kunem u mamu - govorio je on.
- To možeš da pričaš kome hoćeš. Da li misliš da sam budala? Kad je sve u redu nemaš m*da da sa mnom obaviš normalan razgovor, a znaš koje stvari mene mogu da iznerviraju. Kako si mogao nekome nešto da pokloniš? - pričala je Maja.
- Ti si rekla Sofiji da daš lak, a ja sam rekao da joj poklanjam jer se ponižavaš i daješ. Ja sam ti rekao u nedelju da si pogrešila, a prećutao sam. Ja sam tebi u četvrtak rekao da ti je to zadnja šansa jer si imala reakciju na bivšu vezu. Ti nemaš stav i karakter. Ti si stvarno bolesna devojka, ali mene ne zanima da budem sa bolesnom devojkom. Ti možeš da budeš najlepša, ali nemaš dušu koja meni odgovara - govorio je Asmin.
- Koga ti sanjaš? - pitala je Maja.
- Hteo sam da te povredim... Tebe. Ja šta sanjam to i j*bem i nisam muškarac koji sanja. Rekao sam da te povredim. Ja nisam muškarac koji će tobom da bude opsednut. Ja posle svega ne želim da budem sa tobom u vezi, nemam emocija prema tebi i to ne možeš da vratiš - pričao je on.
Autor: A. Nikolić