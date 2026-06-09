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Nemaš dušu koja mi odgovara: Asmin ne može da se reši Maje, nakon svih uvreda ona neće ni da čuje za raskid! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama se nastavlja!

Maja Marinković nije želela da prihvati odluku Asmina Durdžića da stavi tačku na njihovu vezu

- Mi smo raskinuli - rekao je Asmin.

- Veruj mi da nismo. Ajde da pričamo normalno, što uplićeš druge osobe? - pitala je Maja.

- Moj cilj je da raskinem sa tobom. Sa nama je završena priča, ja ti se kunem u mamu - govorio je on.

- To možeš da pričaš kome hoćeš. Da li misliš da sam budala? Kad je sve u redu nemaš m*da da sa mnom obaviš normalan razgovor, a znaš koje stvari mene mogu da iznerviraju. Kako si mogao nekome nešto da pokloniš? - pričala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si rekla Sofiji da daš lak, a ja sam rekao da joj poklanjam jer se ponižavaš i daješ. Ja sam ti rekao u nedelju da si pogrešila, a prećutao sam. Ja sam tebi u četvrtak rekao da ti je to zadnja šansa jer si imala reakciju na bivšu vezu. Ti nemaš stav i karakter. Ti si stvarno bolesna devojka, ali mene ne zanima da budem sa bolesnom devojkom. Ti možeš da budeš najlepša, ali nemaš dušu koja meni odgovara - govorio je Asmin.

- Koga ti sanjaš? - pitala je Maja.

- Hteo sam da te povredim... Tebe. Ja šta sanjam to i j*bem i nisam muškarac koji sanja. Rekao sam da te povredim. Ja nisam muškarac koji će tobom da bude opsednut. Ja posle svega ne želim da budem sa tobom u vezi, nemam emocija prema tebi i to ne možeš da vratiš - pričao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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