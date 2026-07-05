Na silu su u vezi i pokušavaju nešto da dokažu: Miki Dudić bez dlake na jeziku izneo svoj sud o učesnicima ELITE, otkrio zdravstveno stanje oca Hasana!

Bez zadrške je iskomentarisao aktuerlne učesnike Elite 9!

Miki Dudić, bivši učesnik ''Elite 9'', bio je sagovornik kod Jovana Ilića u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' koji je progovorio o porodičnom odnosu, zdravlju njegovog oca Hasana Dudića, kao i o gorućim temama u Beloj kući.

- Malo na početku sam imao anksioznost, odmarao sam. Sad se super osećam, kod Zlate sam u stanu u Mirijevu. Ona je sa mojim učešćem jako zadovoljna. Nisam imao neke sukobe, vodio sam računa i zbog dece, odrasli su. Pokušao sam da ih poštedim. Nije bilo previše nekih preteranih situacija. Ćerka je zadovoljna i vezana za mene, i son isto. Ona mi se najviše obradovala kada sam izašao. Sve smo analizirali, pao joj je kamen sa srca kad sam izašao.

- Ćale na ovu promenu vremena, alergian je na polen, imao je predmoždani udar. Išao je u Crnu Goru kod prijatelja, pa je malo odmorio. Bio je jeko ezan za mene pa je možda i to uticalo na njegovo raspoloženje. Sad je kao lav.

- Mi se nismo još upoznali. Jovan je mene razumeo da imam najbolje namere i imao sam tamo neki neizdrž. Zna me dovoljno dugo i zna da šta mislim to i kažem. Nije mi ništa mzamerio da bi pokvarili odnose. Neće se ništa šromeniti, to je njegov izbor. Korektni su jedno prema drugome. Želim im da opstanu u tome kad je već tako iskreno. Ne bih dužio i komentarisao. Nisam više toliko striktan i promenio sam mišljenje.

- Primetio sam da su dodali još više gas jedno prema drugome. Temperamentni su po naravi. Ne verujem da će biti zajedno po izlasku. Mislim da su sad na silu u vezi i da nešto dokazujku. Posle takvih uvreda to može da bude samo gore, ne može to da se popravi. Prema Maji mislim da je dobar drug ali u vezi katastrofa.

- Nisam ispratio jutro, uveče ispratim. Ja nisam primetio iskricu prema Staniji i Asminu. Možda se on prezasitio Maje. Možda on pokušava da dokaže da ima prođu kod Stanije ako on to bude želeo. Nisam primetio iskre, i da se baš čvrsto odvojio od Stanije, sve je bilo usmereno ka Maji. Zato mi je sad ovo začuđujuće.

- Mislim da je foliraža najveća od Stanije. U vezi sa Asminom je pokazala da jopj je stalo do materijalog. Bili su u vezi, a nisu imali intimu to ne mogu da shvatim. Sve troškove je on snosuio, koliko ja znam. Više tu verujem Asminu jer je Stanije menjala priču. Meni je nekako bliža Aneli, ali jeste pokazao da je okej čovek ali i da ima svoje greške. Amsin nije prvi počeo. Aneli je prva njega spominjala i blatila, takođe i njena sestra Sita i verovatno mu je došlo glave. Sigurno su imali grešaka i jedno i drugo. Stavio bih ih pola pola.

- Kačavenda se loži na Janjuša to je očigledno. Video sam da imaju neke iskre ali nisam čvrsto osećao. meni ne idu zajedno. Mislio sam da Janjuš voli mlađe. Ne uklapa mi se nikako sa Kačavednom. Ona je sama sebi uskočila u stomak. Dala je materijala da niko je više ne poštuje i da nema autoritet. I za Anđela je ona prva iznela. Ne znam zašto ih je uplitala. Verovbatno je mislila nešto da ga sroza. Ona kad se zameri ne bira sredstva da nekog unizi.

- Maja i Luka su imali neke opaske dok Aneli nije ušla. On je ipak sa Anitom stvorio neku emociju kad očekuju prinovu. Ne možeš sa svakim to da očekuješ. Anita je devojka koja je mlada, ostvarena je kao majka, ali mora da sazri jer je previše ljubomorna i mora da poradi na tome.

Autor: Teodora Mladenović