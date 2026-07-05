Bora Santana se obratio bivšoj ženi: Ima samo jednu molbu, više je nikad neće uvrediti! (VIDEO)

Preokret!

Bora Santana ćaskao je sa Aneli Ahmić kada se obrbatio svojoj bivšoj ženi i zamolio je da ne prodaje plac dok on ne izađe, a potom joj je i obećao da je više nikad neće uvrediti.

- Ako moja bivša žena nije prodala plac, nemoj da žuriš i da bude hitno. Ne želim da se svađam s tobom niti bilo šta, samo da rešimo to pravedno. Ja ću ti dati pare, ti meni plac i to je to. Dobićeš cifru koliko treba, nemoj da se brineš ništa. Ja ću taj plac pokloniti kome treba, to ćete javno čuti. Mama, čujem da je ona htela za 6.000 da proda plac, ali ja ću ga za 10.000e kupiti. Staviću u ugovor da je više nikad neću uzeti u usta i spomenuti - rekao je Bora.

Autor: N.P.