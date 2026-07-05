AKTUELNO

Zadruga

Očekivala je komunikaciju: Asmin, Ivan i Terza analizirali situaciju ispred Odabranih, ubeđeni da je Stanija očekivala nešto od Alibabe (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Dok su intervjui u toku, Asmin Durdžić, Borislav Terzić Terza i Ivan Marinković dotakli su se Alibabinog odnosa sa Majom Marinković.

- Šta da kaže, neka kaže istinu. Ja u deset, ona sedi u krevetu i plače, i onda je došlo obezbeđenje i morala je da izađe. Počela je i mene da vuče, bilo mi ju je žao i krenuo sam i ja - rekao je Asmin.

- Znači ti si iz sažaljenja sa njom? - pitao je Terza.

- Ma nije. Da mi je nije bilo žao ne bih. Ne mogu ja emocije da ugasim preko noći - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- A šta je ono sa Stanijom, nasmejala ti se? Ja sam video tebe da pušiš i nju da ide - pitao je Ivan.

- Prolazi i staje kod Anite i kaže: ,, Ovo su njene igre, znam kaiko diše zato šo je sveže raskinuo''. Očekivala je komunikaciju - rekao je Asmin.

- Očekivala je da joj se obratiš - dodao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

#Asmin Durdžić

#Borislav Terzić Terza

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Ivan Marinković

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

OVO NIJE OČEKIVALA: Sofija u šoku jer se Milan DISTANCIRAO od nje zbog Terze i njegovih reči (VIDEO)

Domaći

Radi Terzi iza leđa: Munjez rešio da obraduje Sofiju, obećao joj poklon kakav nije očekivala (VIDEO)

Zadruga

Šok za šokom: Stanija očekivala da bude Anđelova omiljena, Filip izbacio Aneli iz takta! (VIDEO)

Zadruga

Što mi ga je Bog poslao? Stanija shvatila da joj je Asmin životna greška, otkrila kako gleda na njega sad (VIDEO)

Zadruga

SRAVNJENA RAČUNICA! Alibaba položio na papir koliko ga je Stanija koštala tokom zajedničkog boravka, Maja i Ivan preneraženi (VIDEO)

Zadruga

Duplo poniženje za Aneli Ahmić! Filip ni ne pokušava da je zaštiti, Stanija jedva dočekala da je unakazi: Htela je da glumi Kiju, a i ona je pala (VID