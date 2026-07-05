Očekivala je komunikaciju: Asmin, Ivan i Terza analizirali situaciju ispred Odabranih, ubeđeni da je Stanija očekivala nešto od Alibabe (VIDEO)

Au!

Dok su intervjui u toku, Asmin Durdžić, Borislav Terzić Terza i Ivan Marinković dotakli su se Alibabinog odnosa sa Majom Marinković.

- Šta da kaže, neka kaže istinu. Ja u deset, ona sedi u krevetu i plače, i onda je došlo obezbeđenje i morala je da izađe. Počela je i mene da vuče, bilo mi ju je žao i krenuo sam i ja - rekao je Asmin.

- Znači ti si iz sažaljenja sa njom? - pitao je Terza.

- Ma nije. Da mi je nije bilo žao ne bih. Ne mogu ja emocije da ugasim preko noći - rekao je Asmin.

- A šta je ono sa Stanijom, nasmejala ti se? Ja sam video tebe da pušiš i nju da ide - pitao je Ivan.

- Prolazi i staje kod Anite i kaže: ,, Ovo su njene igre, znam kaiko diše zato šo je sveže raskinuo''. Očekivala je komunikaciju - rekao je Asmin.

- Očekivala je da joj se obratiš - dodao je Ivan.

Autor: Teodora Mladenović