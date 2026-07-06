BIO MI JE POZITIVAN TEST: Anastasija prepričava Jovani njen ljubavnim brodolom iz prošlosti, pa mu u svađi zabranila da viđa dete! (VIDEO)

Neočekivano!

Dok su intervjui u toku, Jovana Cvijanović i Anastasija Brčić otvorile su novu temu, te je Anastasija spričala zanimljivu priču o pozitivnom testu za trudnoću.

- Baš je bio autentičan i pucao je od harizme. Ja sam bila u fazonu da neću da se smuvm sa nji, a on me je muvao. Bila sam luda psihićki. Ja njega sretnem ispred kuće i on se meni tu svidi i hoću da budem sa njim. Mi počenmo da se družimo. Lik je prokockao sve što je imao. Rekao mi je da ne može da bude sa mnom jer je u lošoj finansijskoj situaciji. Jedva sam ga ubedila da me finansijski ništa ne zanima. On me je vodio u prirodu. Mi se posvađamo i ja se istripujem da sam trudna. Meni je bio pozitivan test, a nisam bila trudna. - rekla je Anastasija.

- Rekao mi je da će me mazati majčinom dušicom, da je kupio sokovnik.. Ja opet uradim test i nije bio pozitivan. Mi se nešto opet posvađamo i ja mu kažem:,, Od*ebi i ti i tvoja Australija, odlazim i nikad nećeš videti dete. Kad je on krenuo da priča da sam zlo. - nastavila je Anastasija.

Autor: Teodora Mladenović